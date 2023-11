i Autor: Cyfrasport Paweł Dawidowicz

Kontuzja Pawła Dawidowicza

Nieciekawe informacje o polskich kadrowiczach z boisk Serie A. Będzie kłopot dla Michała Probierza?

Niespełna dwa tygodnie zostały do ostatniego grupowego meczu Biało-Czerwonych w eliminacjach EURO 2024. 17 listopada w Warszawie zagramy z Czechami i tylko zwycięstwo da nam cień szansy na bezpośredni awans do turnieju finałowego. W przypadku innego wyniku pozostanie Polakom już tylko droga barażowa. Michał Probierz nominacje na to spotkanie (oraz towarzyską potyczkę z Łotyszami cztery dni później) ogłosić ma 9 listopada, po pucharowych meczach Rakowa i Legii.