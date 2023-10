Niedługo po zwolnieniu Michniewicza, pojawił się ten wpis Grzegorza Krychowiaka. Nie ma żadnych złudzeń

Kilka dni temu szefowie klubu Abha z Arabii Saudyjskiej zdecydowali się na drastyczny krok. Ich zaufanie do Czesława Michniewicza się skończyło. Zaledwie po ośmiu kolejkach tej egzotycznej wciąż ligi były selekcjoner reprezentacji Polski został zwolniony. Michniewicz zostawił zespół niemal na dnie i potrzebny był spory wstrząs. Nowy szkoleniowiec nie zrobił rzecz jasna z dnia na dzień rewolucji. Pierwszy mecz pokazał, że wciąż zamierza np. ufać Grzegorzowi Krychowiakowi. Polski pomocnik wystąpił w spotkaniu z Al Nassr i wraz z kolegami zatrzymał Cristiano Ronaldo i spółkę. Niedługo po końcowym gwizdku na profilu "Krychy" na Instagramie pojawił się wymowny wpis.

Wpis Krychowiaka po pierwszym meczu bez Michniewicza

Piłkarze Abha musieli być zmęczeni ciągłymi niepowodzeniami. Nawet jeśli momentami szło im dobrze, to brakowało punktów. Po serii porażek wreszcie przyszło jednak przełamanie, przynajmniej połowiczne. Krychowiak z kumplami zremisowali ze wspomnianym Al Nassr 2:2, a kolejnym małym sukcesem może być to, że Ronaldo nie potrafił strzelić im choćby jednego gola. Nasz rodak we wpisie potwierdził, że był to dla niego i reszty ekipy dość istotny moment. "Ważny punkt, dobra robota drużyno" - czytamy.

Abha tuż nad strefą spadkową

Drużyna Abha z Grzegorzem Krychowiakiem w składzie wciąż nie jest w najlepszej sytuacji. Po dziewięciu rozegranych spotkania ligi Arabii Saudyjskiej ma zaledwie siedem punktów na koncie. Pozwala to na zajmowanie piętnastego miejsca. W całych rozgrywkach udział bierze osiemnaście zespołów. Trzy z nich spadną po zakończeniu zmagań. Oznacza to, że "Krycha" i spółka plasują się na ostatniej bezpiecznej lokacie.