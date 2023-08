i Autor: Cyfra Sport Jacek Góralski

To byłby hit!

Niespodziewany transfer reprezentanta Polski?! Może wylądować na zapleczu Ekstraklasy. Wielkie zaskoczenie

Jacek Góralski ma już za sobą przygodę w VfL Bochum. Reprezentant Polski od jakiegoś czasu szuka nowego klubu, bardzo możliwe, że to jednak klub znajdzie go szybciej. Jarosław Królewski wyznał, że jest gotowy złożyć pomocnikowi ofertę. Góralski w Wiśle Kraków? To możliwe zdaniem prezesa "Białej Gwiazdy".