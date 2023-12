O wypadku Janusza Wójcika mówiła cała Polska. W książce wyjawił drastyczne szczegóły, jego stan był krytyczny

Janusz Wójcik zmarł w 2017 roku. Kilka lat wcześniej napisał książkę, w której opisał całe swoje życie. Nie zabrakło w niej miejsca również na opis wypadku, do którego doszło w 2009 roku w jego domu w Warszawie. Nie da się ukryć, że ten wypadek trwale zmienił życie Wójcika, który potem nie był już fizycznie tak sprawny, jak dotychczas. W książce „Wójt. Jedziemy z frajerami” Janusz Wójcik opisał całą sytuację. „Szykowałem się do snu, ale postanowiłem jeszcze pójść na chwilę na dół, do pokoju kominkowego, gdzie był telewizor. Zszedłem ostrożnie po schodach, ale nie chciało mi się zapalać światła. Przechodząc po ciemku przez hol, zahaczyłem o tak zwany pomocnik arabski, czyli nieduży stoliczek o wysokości około 30 centymetrów. Straciłem równowagę” – zaczął opowieść Janusz Wójcik.

Janusz Wójcik pochowany w rodzinnym grobowcu w Warszawie [ZDJĘCIA]

Janusz Wójcik w książce opisał tragiczny wypadek

Potem było już tylko bardziej dramatycznie. Wójcik przewrócił się i bardzo mocno poturbował. „Runąłem na ścianę, odbiłem się od niej i upadłem tak nieszczęśliwie, że nadziałem się na arabski kącik (bardzo wiele rzeczy przywoziłem sobie z krajów Bliskiego Wschodu). Uderzyłem skronią w wazę z brązu, mającą przykrywkę z mosiądzu w kształcie stożka. Stożek wbił mi się w głowę, przewróciłem się. Całe szczęście trzask zbijanej wazy narobił takiego hałasu, że obudził Krystynę. Przybiegła, zawołała syna, natychmiast wezwali karetkę. Wymusili na sanitariuszach, by zawieziono mnie do szpitala MSWiA przy Wołoskiej, żadnego innego. To uratowało mi życie, do dziś zresztą z pełnym przekonaniem twierdzę, że gdybym nie trafił na Wołoską, nie dożyłbym do rana” – opisywał w książce Janusz Wójcik.