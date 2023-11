Ogromne problemy reprezentacji Polski! PZPN i Probierz zmuszeni do działania, potworny pech

Twarde stanowisko Probierza o hierarchii bramkarzy w kadrze. Jest ustalona do końca eliminacji, co z Marcinem Bułką?

Od początku obecnego tygodnia zdecydowana większość fanów piłki nożnej żyje meczami reprezentacyjnymi, w tym oczywiście spotkaniem Polska - Czechy, do którego dojdzie w piątek 17 listopada na PGE Narodowym. Dla biało-czerwonych będzie to ostatnie spotkanie w ramach eliminacji do nadchodzącego Euro 2024. Odkąd piłkarze pojawili się na zgrupowaniu to, co dzieje się w kadrze przyciąga zdecydowanie większą uwagę, a dzieje się sporo. Po nagłych zmianach w sztabie trenerskim, teraz przyszły kolejne informacje. Przez kapryśną pogodę, reprezentacja musiała zmienić swoje plany.

O tym, jak bardzo pogoda może zepsuć harmonogram notorycznie przekonują się chociażby kibice skoków narciarskich. Teraz opady deszczu dały się we znaki polskim piłkarzom. Od początku tygodnia biało-czerwoni trenowali na bocznych boiskach Legii Warszawa, jednak opady deszczu źle wpłynęły na jakość murawy i środowy trening 15 listopada podopieczni selekcjonera Michała Probierza będą musieli odbyć już poza stolicą.

Rzecznik prasowy PZPN Jakub Kwiatkowski potwierdził w rozmowie z portalem "sport.pl", że biało-czerwoni udadzą się do Książenic, gdzie odbędą zamknięty trening w ośrodku Legia Training Center. Z tego powodu środowa konferencja prasowa musi zostać odwołana. Kolejna odbędzie się w czwartek na PGE Narodowym. Po niej kadra będzie trenować już na obiekcie.

