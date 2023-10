Ostry zarzut ze strony byłego reprezentanta Polski. Potężnie uderzył za powołanie tego piłkarza

Trudno dziwić się, że eksperci i dziennikarze ostro krytykują reprezentację Polski po kolejnym jej zgrupowaniu. Biało-Czerwoni tylko zremisowali u siebie ze słabą Mołdawią i znów nie są zależni tylko od siebie w kwestii bezpośredniego awansu na EURO 2024. W zasadzie tylko cud sprawił, że po porażkach z Czechami, Albanią, Mołdawią i teraz remisie z ostatnią z tych drużyn mamy w ogóle jeszcze jakiekolwiek szanse. W przestrzeni medialnej kolejne ciosy spadają a to na piłkarzy, a to na selekcjonera Michała Probierza. Jednym z punktów zapalnych dyskusji jest osoba Patryka Pedy – nieoczywisty wybór nowego selekcjonera, bo to zawodnik grający na co dzień w Serie C. Z drugiej strony Peda zagrał bardzo solidne dwa spotkania z Wyspami Owczymi i Mołdawią i trudno winić go za całe zło. Jednak Jacek Grembocki w rozmowie z Polską Agencją Prasową wyraził głębokie zaniepokojenie samym powołaniem dla Pedy.

Jacek Grembocki ostro o powołaniu Pedy. Poważny zarzut

W rozmowie z PAP 8-krotny reprezentant Polski nie szczędził gorzkich słów obecnym kadrowiczom. – W niedzielnej konfrontacji ponownie dostaliśmy gola po stałym fragmencie gry, a w końcówce, która wyglądała jak oblężenie, bo zamknęliśmy gości w hokejowym zamku, nie zdołaliśmy przechylić szali zwycięstwa na swoją stronę. Zresztą i tak remis w tym meczu jest jak porażka. Poza tym specjalnym optymizmem nie mogło napawać wygrane 2:0 spotkanie z Wyspami Owczymi, bo chociaż rywalizowaliśmy z przewagą jednego zawodnikami, to nasza gra nie mogła nikogo olśnić – mówił Grembocki.

Oprócz samej gry miał on też zastrzeżenia do wyborów personalnych Michała Probierza. Postawił nawet zarzut, że powołanie i gra Pedy była nie za zasługi sportowe, a została obliczona na... pomoc w transferze! – Od razu zastrzegam – nie twierdzę, że on jest winowajcą i odpowiada za remis z Mołdawią. Twierdzę natomiast, że w reprezentacji Polski mają grać najlepsi, a jeśli Peda na co dzień występuje we włoskiej trzeciej lidze, to zwyczajnie nie może być najlepszy. Odnoszę wrażenie, że ktoś chciał mu pomóc, aby trafił do lepszego klubu. Złamano uniwersalne zasady i obnażono naszą ekstraklasę, bo droga do kadry nie wiedzie przez Serie C. No ale każdy trener bierze odpowiedzialność za swoje decyzje – powiedział Grembocki.

Co ciekawe, Peda w zasadzie tak naprawdę dopiero co zmienił klub i to właśnie na lepszy. Młody Polak grał w SPAL i z tą drużyną spadł z Serie B do Serie C, jednak jego grę doceniło Palermo i wykupiło latem tego roku. Od razu jednak drużyna walcząca o awans do Serie A wypożyczyło Pedę z powrotem do SPAL, by dalej się ogrywał przed dołączeniem do nowej drużyny.