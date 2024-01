Partnerka reprezentanta Polski jest gorętsza niż lawa. Jej fotografie w bikini rozpalają zmysły. Obrazki, których nie wyrzucicie z pamięci

Przerwa zimowa w PKO Ekstraklasie jest zdecydowanie dłuższa niż ta, która ma miejsce w wakacyjne miesiące. Dlatego w dużej mierze to teraz zawodnicy z polskiej ligi decydują się na dalekie wyjazdy. W tropiki postanowił wybrać się m.in. Bartłomiej Wdowik. Lewy obrońca Jagiellonii Białystok to jedno z największych objawień tego sezonu. W barwach klubu z Podlasia, który również radzi sobie nadspodziewanie dobrze, jest wyróżniającą się postacią, co poskutkowało powołaniem do reprezentacji Polski.

Ukochana polskiego piłkarza zachwyca

Co więcej, zawodnik, który w PKO Ekstraklasie w tym sezonie zdobył już dziewięć bramek, zadebiutował w koszulce z orzełkiem na piersi i pojawił się na boisku w meczu towarzyskim z Łotwą. Forma Wdowika sprawia, że mówi się możliwym transferze w najbliższej przyszłości. Na razie jednak piłkarz mógł odpocząć od piłki nożnej i ostatnie dni spędził na Dominikanie.

Wraz z nim na Karaiby poleciała Oliwia Kazimierczak. Partnerka reprezentanta Polski chętnie odsłaniała ciało na wakacjach, a że ma wyśmienitą figurę, wielu internautów było zachwyconych. Ukochana piłkarza Jagiellonii Białystok często publikuje zdjęcia w skąpym bikini i pomału staje się popularna wśród tzw. WAG's zawodników z PKO Ekstraklasy.