Peszko nie ma wątpliwości, kto powinien być selekcjonerem. Wybrał między Papszunem a Probierzem, jasne zdanie

Zbigniew Boniek bezlitosny dla Fernando Santosa! Powiedział, co naprawdę myśli o zwolnionym selekcjonerze reprezentacji Polski

powiedział, co myśli

Wydało się! To tak wyglądało spotkanie Cezarego Kuleszy z Markiem Papszunem. Wyciekły szczegóły

Sławomir Peszko podzielił się opinią na temat tego, kto jego zdaniem powinien zostać trenerem reprezentacji Polski. Były gracz Wisły Kraków, FC Koeln i Lecha Poznań nie ma wątpliwości, kogo wybrałby z grona kandydatów do objęcia posady. Słowa eks-reprezentanta Polski nie zostawiają cienia wątpliwości.

Sławomir Peszko wybrał swojego selekcjonera. Powiedział o Probierzu i Papszunie

O swoich poglądach na wybór trenera reprezentacji Polski Peszko powiedział w "Misji Futbol" w "Onecie".

- Nie wiem, który z nich będzie prowadził reprezentację. Wydawało by się, że najlepiej byłoby, gdyby Papszun zaczął od nowych eliminacji, a nie od ratowania czegoś. Probierz może być tym, który coś uratuje, wzbudzi respekt u piłkarzy, nie będzie patrzył, czy ktoś przyjeżdża z zachodniego klubu. Jak będzie trzeba wyrzucić, to wyrzuci. Może to będzie potrzebne na koniec eliminacji - zastanawiał się Peszko w programie "Misja Futbol" w "Onecie".

Peszko zaznacza, że w obecnej sytuacji bardziej zaufałby Michałowi Probierzowi.

- Postawiłbym na Probierza. Jeśli te eliminacje nie wyjadą, jest Papszun, niech podpisze kontrakt na trzy lata. On potrzebuje sztabu, zaufanych ludzi, psychologa, musi wszystko poustawiać po swojemu - powiedział eks-kadrowicz.