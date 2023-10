Piotr Zieliński i wielu innych kadrowiczów oddali głos w wyborach. Stawili się licznie mimo meczu z Mołdawią

Mateusz Borek jasno na temat reprezentacji Polski! Nie ma co do tego wątpliwości, pełna akceptacja

Piotr Zieliński, jako nowy kapitan pod nieobecność Roberta Lewandowskiego, stanął na czele kolejki. Reprezentanci Polski licznie stawili się, by zagłosować w wyborach parlamentarnych. Można ich było łatwo rozpoznać, bo wszyscy ubrani byli w "reprezentacyjne" dresy. A więc nie dość, że głosowali, to jeszcze robili to z orzełkiem na piersi. Na głosowaniu "przyłapaliśmy" Piotra Zielińskiego, Bartosz Bereszyńskiego, Jakuba Kamińskiego, Tomasza Kędziorę, Arkadiusza Milika, Jakuba Piotrowskiego, Patryka Pedę i Adama Buksę. Piękna postawa. Oby zawsze z tak dobrej strony pokazywali się na boisku...

Wzięciem udziału w wyborach pochwalił się również Robert Lewandowski, który z powodu kontuzji pozostał w Barcelonie. Pod jego nieobecność do siatki trafiali na razie Adam Buksa i Sebastian Szymański. Widząc nasze zdjęcia, to mamy pewność, że ten pierwszy wziął udział w głosowaniu. W czwartek trafił więc do siatki, a w niedzielę do urny. Oby trafił również wieczorem na PGE Narodowym. O ile dostanie oczywiście szanse od selekcjonera Michała Probierza. Ten zadeklarował, że od pierwszej minuty na pewno zobaczymy na boisku Arkadiusza Milika.

