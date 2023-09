Piotr Zieliński widzi "postęp" po meczu z Wyspami Owczymi. Zadziwiające słowa reprezentanta Polski

Co za sceny!

Piotr Zieliński postanowił udzielić wywiadu po zakończonym spotkaniu z Wyspami Owczymi. Mimo że mecz w wykonaniu "Biało-Czerwonych" nie był za bardzo udany, tak pomocnik Napoli widzi pozytywne aspekty gry polskiej drużyny, o czym powiedział w rozmowie "Polsatem Sport". Te słowa, patrząc na jakość polskiej drużyny, mogą być odbierane za conajmniej zadziwiające.

Piotr Zieliński szokuje po meczu Polaków. Widzi "postęp" w trakcie spotkania z Wyspami Owczymi

Po dużych męczarniach na boisku Polacy wygrali 2:0 i styl samej wygranej może budzić duże wątpliwości. Okazuje się jednak, że w samej drużynie nie brak zadowolonych głosów, o czym świadczy wypowiedź Piotra Zielińskiego dla "Polsatu Sport". Pomocnik Napoli stwierdził, że drużyna zrobiła w jego wrażeniu "postęp".

- Wygrana w tym meczu była najważniejsza. Cieszymy się z wyniku, chociaż potrafimy grać lepiej. Na pewno pierwsza połowa była trudna, ponieważ przeciwnicy przesuwali się dobrze pięcioma obrońcami i czterema pomocnikami. Dlatego było mało miejsca. Najważniejsze, że ostatecznie strzeliliśmy dwa gole i zwyciężyliśmy (...) Trener mówił nam w szatni w przerwie, żebyśmy byli cierpliwi i wyczekali na ubytek sił przeciwników. Pojawiły się pewne luki, strzeliliśmy dwa gole i to jest na plus. Poprawiliśmy dwie, trzy rzeczy i lepiej to wyglądało w drugiej połowie (...) Jest postęp, ponieważ wygraliśmy mecz. Poprzednio w Mołdawii ponieśliśmy porażkę w katastrofalnych okolicznościach i najważniejsze było tym razem zwyciężyć - stwierdził piłkarz Napoli.