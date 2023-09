Polacy byli pełni obaw przed Wyspami Owczymi? Słowa Santosa odbierają nam mowę, ciężko w to uwierzyć!

Co za sceny!

Fernando Santos wziął udział w konferencji prasowej po zakończonym spotkaniu eliminacji mistrzostw Europy z Wyspami Owczymi. Ze słów Portugalczyka możemy wywnioskować, że Polacy byli "pełni lęku" przed spotkaniem z kadrą złożoną - w dużej mierze - z amatorów. Te słowa mogą być sygnałem do niepokoju wśród kibiców polskiej kadry.

Fernando Santos zadziwiająco na konferencji prasowej. Mówi o lęku polskich piłkarzy

Jak stwierdził Santos, pierwsza połowa spotkania była naprawdę kiepskim doświadczeniem gry, ale widzi pozytywne aspekty po zmianie stron.

- Druga połowa w Mołdawii była straszna, nawet porównując ją do pierwszej w dzisiejszym meczu. Teraz zawodnicy byli zaangażowani, grali z poświęceniem, ale być może chcieliśmy za bardzo. Brakowało nam chłodnej głowy, cierpliwości. Zgadzam się, że pierwsza połowa nie odpowiadała moim oczekiwaniom (...) W drugiej połowie poprawiliśmy grę. Takie mecze wygrywa się w taki sposób. Już to mówiłem - nie ma łatwych spotkań. Nasz przeciwnik był zamknięty na własnej połowie. Udawało nam się grać po ziemi, wygrywaliśmy pojedynki. Wydaje mi się, że po przerwie nie było żadnego strzału na naszą bramkę. Zepchnęliśmy rywala do obrony i pojawiły się sytuacje - powiedział Santos i dodał, że piłkarze polskiej kadry odczuwali "lęk" przed starciem z Wyspami Owczymi.

- Ja to rozumiem, ale jestem selekcjonerem od 12 lat i widziałem już wiele takich meczów. Czy pierwsza połowa była wstydliwa? Nie da się tego porównać z meczem z Mołdawią. Możemy powiedzieć, że dziś w pierwszej połowie nasza drużyna nie zaprezentowała się tak, jak oczekiwaliśmy. Przed meczem byliśmy pełni obaw. Wiedzieliśmy, że czeka nas pięć finałów i musimy wygrać - powiedział trener reprezentacji Polski.