Polska - Niemcy: Błaszczykowski zostanie pominięty przez Santosa? Przewidywany skład Polaków przez Niemców

W okół meczu z Niemcami na długo przed pierwszym gwizdkiem narosło dużo emocji. Już sama zapowiedź takiego spotkania pobudza fanów, ale to był dopiero początek. Niespodziewanie atmosferę podkręcił Fernando Santos, który otwarcie powiedział, że gdyby to on mógł wybrać rywala w tym sparingu, to zdecydowałby się na drużynę bliższą piłkarsko Mołdawii – aby lepiej przygotować się do spotkania o punkty w Kiszyniowie cztery dni później. Wielu nie mogło zrozumieć retoryki Santosa, a do tego dochodzi jeszcze inna sprawa – meczem z Niemcami PZPN chce pożegnać Jakuba Błaszczykowskiego. Przewidywany skład na Polska – Niemcy przez naszych zachodnich sąsiadów nie uwzględnia jednak skrzydłowego Wisły Kraków.

Składy na Polska – Niemcy. „Kicker” nie widzi miejsca dla Kuby

Trudno powiedzieć, że reprezentacja Polski ma duży komfort w kompletowaniu pierwszej jedenastki. Jak zwykle brakuje klasowego, nominalnego, lewego obrońcy, a forma pozostałych obrońców (może poza Kiwiorem) to pewna niewiadoma. Z problemami Santos musi zmagać się także na środku pomocy. Zestawienie zaprezentowane przez „Kickera” z jednej strony zaskakuje, a z drugiej obrazuje zagwozdki Fernando Santosa.

Niemiecka gazeta przewiduje system 4-4-2 w takim zestawieniu personalnym: w bramce Wojciech Szczęsny, a dalej, od prawej: Bereszyński, Wieteska, Bednarek, Kiwior – Frankowski, Linetty, Zieliński, Kamiński – Świderski, Lewandowski. Nie byłaby to duża zmiana w stosunku do tego, co zobaczyliśmy w meczu z Albanią – grającego wówczas Salamona na środku obrony zastępuje Wieteska. Trochę większa roszada jest na bokach, bo wówczas na lewej pomocy grał Zalewski, na prawej Kamiński, a jako prawy obrońca Frankowski. Teraz jako prawy obrońca miałby zagrać Bereszyński, Frankowski zostaje przesunięty wyżej, a Kamiński zastępuje Zalewskiego na lewym skrzydle.

Nie trudno jednak zauważyć, że Niemcy w swoich przewidywaniach całkiem pomijają Jakuba Błaszczykowskiego, a ze słów Fernando Santosa podczas konferencji, na której ogłosił składy, można było wnioskować, że Błaszczykowski może zagrać pierwsze 16 minut meczu (z numerem 16 grał w kadrze), a potem zostać zmieniony. Jeśli chodzi o skład Niemców, to „Kicker” przewiduje tak: ter Stegen – Klostermann, Ginter, Rudiger – Henrichs, Can, Kimmich, Kehrer – Musiala – Fullkrug, Havertz.