Polska – Niemcy relacja na żywo. Debiut Polek na Euro 2025! Rywalkami wielokrotne mistrzynie Europy [wynik live]

Na żywo Euro 2025: Polska - Niemcy Witamy w relacji na żywo z meczu Polska - Niemcy na Euro 2025 kobiet! Będzie to pierwszy w historii mecz polskich piłkarek na tej imprezie, start o 21:00, bądźcie z nami!

Mecz Polska - Niemcy Euro 2025 relacja i wynik na żywo dzisiaj 4.07.2025

Reprezentacja Polski kobiet zadebiutuje na Euro meczem z Niemkami. Rywal niezwykle trudny, o czym Polki przekonały się już w eliminacjach Euro 2025. W obu meczach przeciwko tym rywalkom nasze zawodniczki przegrały i to dość wysoko – w pierwszym meczu, na wyjeździe, uległy Niemkom 1:4, natomiast kilka dni później w starciu w Polsce przegrały 1:3. Los chciał, że na Niemki nasze zawodniczki trafiły również w głównym turnieju i zdobycie punktu w starciu przeciwko nim będzie równie trudne, jak wtedy.

Niemki to jeden z najlepszych zespołów w całej historii mistrzostw Europy w piłce nożnej kobiet. Wygrywały one Euro aż 8-krotnie, a warto pamiętać, że w obecnej formie turniej rozgrywany jest dopiero po raz 14! Niemki sięgnęły po złoto w 1989 i 1991 roku, a następnie w latach 1995-2013 zrobiły to sześć razy z rzędu. Na poprzedniej edycji, w 2022 roku, przegrały w finale z Anglią. Co ciekawe jednak, rok później, na mistrzostwach świata w 2023 roku, Niemki nawet... nie wyszły z grupy, mimo że w pierwszym meczu pokonały Maroko 6:0 (która awans ostatecznie wywalczyło). Później drużyna naszych zachodnich sąsiadów przegrała z Kolumbią i tylko zremisowała z Koreą Południową. Czy Polki stać na sprawienie podobnej sensacji i dobry wynik przeciwko Niemkom? Z pewnością, ale będzie o to na pewno bardzo trudno.