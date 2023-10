Polska – Wyspy Owcze: Oceny Polaków po meczu eliminacji EURO 2024! Nowy kapitan zdał egzamin

Reprezentacja Polski, w porównaniu do poprzedniego meczu z Wyspami Owczymi, przeszła sporo zmian. Z różnych powodów w pierwszym składzie nie zagrali Lewandowski, Krychowiak, Bednarek, Bereszyński, Skóraś i Kamiński. Mieliśmy za to debiutantów takich jak Patryk Peda i Patryk Dziczek. Pod nieobecność Roberta Lewandowskiego oczy kibiców były zwrócone przede wszystkim na Zielińskiego, jako na najlepszego polskiego zawodnika ofensywnego oraz „nowego” kapitana Polaków. Ostatecznie Polacy poradzili sobie całkiem przyzwoicie mimo słabych warunków pogodowych i nieobecności nominalnego kapitana. Niestety, nie wszyscy zasłużyli na wysoką ocenę. Naszych reprezentantów oceniliśmy w skali 1-6, gdzie „1” to występ poniżej krytyki, „6” to perfekcyjny występ, a wyjściowa ocena to „3”.

Wojciech Szczęsny: 4 – W pierwszej połowie popisał się świetną interwencją, gdy jeden z rywali próbował zaskoczyć go strzałem z rzutu rożnego. Ponad to nie miał wielu okazji się wykazać, tym bardziej w drugiej połowie, gdy Farerzy atakowali bardzo rzadko z powodu gry w osłabieniu.

Tomasz Kędziora: 3 – Miał kilka nerwowych wyprowadzeń piłki, ale też robił to najczęściej ze formacji obronnej. W drugiej połowie mniej widoczny, z powodu gry rywali w osłabieniu.

Patryk Peda: 4 – Zanotował kilka dobrych interwencji po zagraniach rywali w pole karne. Jako że Farerzy grali w osłabieniu przez większość drugiej połowy, to nie miał już tylu okazji do wykazania się w obronie, ale udało mu się nawet pokazać się w polu karnym rywali.

Jakub Kiwior: 3- – Najsłabszy z obrońców w pierwszej połowie, popełnił błąd, który mógł kosztować gola, na szczęście Farerzy nie zorientowali się w porę. W drugiej połowie niebezpiecznie szarpał rywala we własnym polu karnym, choć karnego na szczęście sędzia nie podyktował. Później częściej pojawiał się w ataku, jednak nie miało to dużego wpływu.

Matty Cash: 4 – Bardzo aktywny na prawym skrzydle, mógł mieć asystę, gdyby Frankowski lepiej zamknął akcję po jego podaniu. Na początku drugiej połowy nie zapisał się niczym szczególnym, zszedł w 59. minucie.

Patryk Dziczek: 3 – Kompletnie niewidoczny w pierwszej połowie. Nieco odważniejszy w drugiej części spotkania, mógł swobodniej grać dzięki osłabieniu przeciwników. Nie zapisał się niczym spektakularnym.

Bartosz Slisz: 3 – Więcej pod grą od Dziczka, nie zawsze grał pewnie, ale miał również kilka zagrań do przodu. Druga połowa niewiele zmieniła w jego ocenie.

Przemysław Frankowski: 4- – Aktywny nie mniej od Casha, ale cieniem na ocenie kładą się jego strzały – miał ich 3-4, ale wszystkie zostały zablokowane. W drugiej połowie już bardziej skuteczny – bramki może nie strzelił, ale zanotował efektowną asystę przy golu Buksy.

Sebastian Szymański: 5 – Cały czas pod grą, szukał zagraniami Frankowskiego, Zielińskiego czy Milika, świetnie wykorzystał podanie kapitana i otworzył wynik meczu. Michał Probierz nie dał mu jednak bardziej się popisać i zdjął go w 59. minucie.

Piotr Zieliński: 4+ – Podobnie jak Szymański bardzo aktywny, przejął piłkę w akcji bramkowej i zanotował asystę przy golu kolegi. Widać, że opaska kapitańska mu nie ciążyła. W drugiej połowie utrzymał swój poziom gry, to po jego podaniu Milik wyszedł na pozycję sam na sam i został sfaulowany przez rywala na czerwoną kartkę

Arkadiusz Milik: 2+ – Najgorszy w pierwszej połowie, niemal całkiem niewidoczny, a gdy już dostawał piłkę w pole karne, to nie potrafił nawet oddać strzału. Do tego zarobił żółtą kartkę. Poprawił swoją ocenę prowokując faul i czerwoną kartkę rywala. Zszedł w 59. minucie.

Rezerwowi:

Karol Świderski: 3+ – Jak zwykle bardzo aktywny na boisku i przede wszystkim w polu karnym rywala, koledzy szukali go podaniami, ale miał problem przebić się przez gęstą obronę rywali. Grał od 59. minuty.

Adam Buksa: 4 – Wszedł i zaraz oddał pierwszy strzał, po chwili w kolejnej akcji oddał drugi i zdobył bramkę. Pozostawał aktywny w ataku, lecz już nie zapisał się niczym szczególnym. Grał od 59. minuty.

Paweł Wszołek: 3 – Po jego wejściu akcje praktycznie za każdym razem szły lewą stroną, w zasadzie nie miał jak się wykazać. Pod koniec miał szansę na indywidualny rajd, lecz stracił piłkę. Grał od 59. minuty.

Jakub Piotrowski, Filip Marchwiński – grali zbyt krótko, by ich ocenić.

