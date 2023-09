Polska - Wyspy Owcze TV Transmisja NA ŻYWO Gdzie oglądać mecz Polska - Wyspy Oczwe STREAM ONLINE LIVE 7.09.2023 Na jakim programie mecz Polska - Wyspy Owcze w TV dzisiaj

Handlowiec, elektryk, stolarz – to nie serwis ogłoszeń o pracy. To rywale Lewandowskiego i spółki

Mecz Polska - Wyspy Owcze już dzisiaj na PGE Narodowym. Rywale mają poczuć złość polskich piłkarzy po czerwcowej kompromitacji w Mołdawii (2:3). – Przeszłości nie zmienimy, liczą się teraz te trzy punkty, które możemy zdobyć – mówi Jan Bednarek, stoper reprezentacji Polski. Początek meczu Polska - Wyspy Owcze o godzinie 20.45. Poniżej informacje o transmisji TV.

Robert Lewandowski obiecał nowe otwarcie tej reprezentacji, a Fernando Santos zapewnił, że atmosfera w kadrze jest... fantastyczna. I to pomimo ostrego wywiadu, jakiego udzielił "Lewy" kilka dni temu. – Musimy mieć chłodną głowę i gorące serca, by nie powtórzyły się wydarzenia ze spotkań z Czechami i Mołdawii. W Mołdawii zagraliśmy dobrą pierwszą połowę, w drugiej zostaliśmy z chłodną głową, ale bez serc. Jeśli coś jest tutaj dobre, to atmosfera wokół tej reprezentacji – zaznaczył na przedmeczowej konferencji prasowej Fernando Santos portugalski selekcjoner.

Jan Bednarek również chce oddzielić grubą kreską kompromitujące chwile w Kiszyniowie, a o wypowiedziach Lewandowskiego mówił wprost: – Lewy to najlepszy piłkarz w historii i ma prawo wyrażać każdą opinię. Być może tego charakteru w meczu z Mołdawią zabrakło, zabrakło też kontroli nad tym wszystkim. My w siebie wierzymy. Wyjaśniliśmy sobie wszystko, mam nadzieję, że ten mecz wygramy i zagramy go dobrze. Chcemy się czuć we własnej grupie dobrze - podkreślał Bednarek. Przed meczem z Wyspami Owczymi jednego jesteśmy pewni – od teraz szczerość w naszej reprezentacji to norma. – Wewnątrz grupy byliśmy ze sobą szczerzy. Sztab szkoleniowy również. Powiedział nam, co robimy dobrze, a co źle. Mamy jasno nakreślony plan, jak ten mecz wygrać. Podchodzimy jednak do tego spotkania z chłodną głową – dodał piłkarz Southampton.

Czy kompromitująca porażka z Mołdawią to największe paliwo do gry dla polskich piłkarzy? – Zdecydowanie. Skupiamy się na tym, by wygrać oba mecze (w niedzielę z Albanią – przyp. red.). Chcemy dziś wyglądać dobrze fizycznie, mądrze rozegrać spotkanie, wyłączyć emocje. Przeszłości nie zmienimy, drugi raz tego spotkania nie zagramy. Liczą się teraz trzy punkty – wyznał Bednarek.

Mecz Polska - Wyspy Owcze w eliminacjach do ME zostanie rozegrany w czwartek 7 września 2023. Początek meczu Polska - Wyspy Owcze. Transmisja TV z meczu Polska - Wyspy Owcze na antenach TVP 1, TVP Sport i Polsatu Sport Premium 1 oraz online na Sport.TVP.PL (ZA DARMO) i w płatnej usłudze Polsat BOX GO.

