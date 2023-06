Polski trener ostrzega Czesława Michniewicza! Zna tamtejsze realia i wskazuje, czego musi unikać były selekcjoner

Od momentu zakończenia pracy Michniewicza w reprezentacji Polski pojawiały się różne doniesienia na temat możliwego nowego zatrudnienia polskiego trenera. Ostatecznie wybór 53-latka padł na egzotyczny kierunek – Saudi Pro League, a konkretniej występującą tam Abha FC. To jeden ze słabszych klubów w zestawieniu, który w minionym sezonie zajął 12. lokatę i nie było to raczej zaskoczeniem. Od 2021 roku właśnie w tym klubie pracował Mateusz Łajczak, który pełnił rolę trenera analityka, a w październiku 2022 poprowadził klub w dwóch meczach jako trener tymczasowy. Nie wiadomo, czy Abha zdecyduje się pozostawić Łajczaka w sztabie po przyjściu Michniewicza, jednak te dwa lata spędzone w klubie pozwoliły mu na zapoznanie się z tamtejszymi realiami i już teraz 34-latek ma pewne wskazówki dla byłego selekcjonera.

Mateusz Łajczak ostrzega Michniewicza. Z tym nie może przesadzać

Łajczak, który w ostatnim czasie pracował w akademii klubu z Abhy, przestrzega, że jest wiele różnic kulturowych czy religijnych między Europą, a Arabią Saudyjską – Na pewno nie może popełnić błędu jednego z trenerów, który tutaj pracował. Dyscyplina jest ważna, ale nie można z nią przesadzać i trzeba rozumieć pewne uwarunkowania kulturowe czy religijne. Trzeba uważać na to, co się mówi. Pewne wulgaryzmy na co dzień używane przez trenerów w różnym kontekście tutaj nie zawsze będą odbierane w ten sam sposób, co przykładowo w Polsce. Istnieje bardzo cienka granica w tej kwestii – mówi polski trener w rozmowie z TVP Sport.

34-latek zauważa także, że mentalność zawodników i władz klubów klubów jest inna. – Mentalność piłkarzy. Wielu z nich ma inne podejście do tego zawodu, często mniej profesjonalne niż gracze z europejskich lig. Poza tym organizacja w arabskich klubach nie zawsze odpowiada tej, którą znamy chociażby z Ekstraklasy. Nie ma się co spodziewać w 100 procentach takich standardów jak w Europie, chyba że trenerowi Michniewiczowi uda zmienić się tutejsze podejście – dodaje Mateusz Łajczak.