Posłanka Lewicy ostro atakuje piłkarzy po Polska - Czechy. Pogardliwe określenie dla zawodników, mocne słowa

Polscy piłkarze po piątkowym meczu z reprezentacją Czech (1:1) pozbawili się szans na bezpośredni awans na mistrzostwa Europy w Niemczech. Podopieczni Michała Probierza wciąż mogą awansować na Euro, ale jedynie za pośrednictwem baraży. Kibice byli wściekli i wyrażali tę złość za pośrednictwem mediów społecznościowych. Głos w tej sprawie postanowiła zabrać także przedstawiciel Sejmu, Katarzyna Kotula.

Dyskusje na temat występów reprezentacji narodowej zawsze wzbudzają ogromne emocje. Często głos zabierają w niej także przedstawiciele najwyższych władz w Polsce. Posłanka Katarzyna Kotula postanowiła pogardliwie nazwać na Twitterze polskich piłkarzy "kopaczami".

- Czy możemy już przestać finansować kopaczy, czy nadal będziemy udawać że wszystko jest ok? - napisała Katarzyna Kotula za pośrednictwem Twittera.

Jeden z użytkowników platformy przyznał, że to określenie jest populizmem. I na ten komentarz zdecydowała się odpowiedzieć posłanka Katarzyna Kotula. - Z tego powodu że za każdym razem kiedy ufam że „teraz to już na pewno się uda wygrać”, bo coś tam coś tam (wyciągnęli wnioski, ktoś ma plan itp itd), to kończy się to jak zawsze - dodała.

