Rekordowy transfer Krzysztofa Piątka na ostatniej prostej! Zaskakujący kierunek

Krzysztof Piątek był już bohaterem głośnych transferów do AC Milan, a później Herthy Berlin, ale później jego kariera wyraźnie wyhamowała. W lipcu 2023 roku trafił do tureckiego Basaksehir i to w tym klubie odbudował się na tyle, że znów jest łakomym kąskiem na rynku transferowym. W kończącym się sezonie strzelił dla tego klubu 31 goli we wszystkich rozgrywkach, m.in. w Lidze Konferencji UEFA. Na dobre przypomniał o sobie kibicom, ale o polskim napastniku zrobiło się głośno nie tylko w Europie. W ostatnim czasie zaczął być łączony z transferem na Bliski Wschód i wygląda na to, że faktycznie wybierze taki kierunek.

Sensacyjny i rekordowy transfer Krzysztofa Piątka. Kierunek - Katar

W kontekście Piątka mówiło się między innymi o katarskim Al Sadd czy Al-Ain ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, jednak najnowsze doniesienia mówią o innym klubie. Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl poinformował, że reprezentant Polski w najbliższych dniach podpisze trzyletni kontrakt z Al-Duhail! To aktualny wicemistrz Kataru, w którego składzie są m.in. Hakim Ziyech czy Luis Alberto.

Wedle informacji polskiego dziennikarza Piątek ma zarabiać w tym klubie kilka milionów euro rocznie. Jego obecny klub Basaksehir ma zarobić na tym transferze ok. 8,5 miliona euro. W środę piłkarz ma udać się do Kataru na testy medyczne i jeśli wszystko pójdzie dobrze, stanie się najlepiej sprzedawanym polskim piłkarzem w historii! Wszystkie transakcje w jego karierze będą wtedy wynosić 74 miliony euro - więcej niż Robert Lewandowski czy Arkadiusz Milik. Najwięcej - 35 mln - zapłacił za niego AC Milan, gdy kupował go z Genoi.

