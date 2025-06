Spis treści

Klaudia Jedlińska z debiutanckim golem dla biało-czerwonych ⚽🇵🇱 Podanie Eweliny Kamczyk palce lizać 🎯 🔴📲 Transmisja online ▶️ https://t.co/80cyXiShld pic.twitter.com/zWNlzyEIqV— TVP SPORT (@sport_tvppl) June 27, 2025

Trzynaście strzałów Polek z Ukrainkami

Polki mają za sobą zgrupowanie w Arłamowie. Ostatni test formy przed grą na EURO wypadł okazale. Polki zdemolowały Ukrainki, strzelając trzy gole. Przewaga Biało-czerwonych była zdecydowana. W całym spotkaniu oddały 13 strzałów z czego 8 było celnych. Rywalki odpowiedziały 3 uderzeniamim, z czego tylko 3 były celne.

Kamczyk z jubileuszowym występem

W pierwszej połowie padła tylko jedna bramka. Klaudia Jedlińska wpadła na pole karne i strzałem po ziemi trafiła do siatki. To jej debiutanckie trafienie w kadrze. Bramkarka Ukrainy przepuściła futbolówkę między nogami. W tej sytuacji świetnym podaniem popisała się Ewelina Kamczyk, która rozegrała jubileuszowy - 100. występ w drużynie narodowej. Niebawem Jedlińska znów miała dobrą okazję, ale po jej uderzeniu piłka trafiła w słupek.

Tomasiak z golem i asystą z Ukrainą

Po przerwie w polskiej drużynie doszło do kilku zmian. W końcu po godzinie gry po raz drugi udało się zaskoczyć obronę przyjezdnych. Tym razem Paulina Tomasiak skorzystała z prezentu przeciwniczki. Kolejne bramki padły dopiero w doliczonym czasie. Spotkanie zostało przedłużone o sześć minut. Najpierw lewym skrzydłem popędziła wspomniana Tomasiak, a z jej podania skorzystała Kayla Adamek. Ale to nie był koniec strzelania w wykonaniu Biało-czerwonych. Ostatnią bramkę zdobyła Milena Kokosz, która skierowała piłkę do siatki po uderzeniu głową. To jej premierowe trafienie w drużynie narodowej.

Reprezentacja Polski kobiet w dobrym stylu zakończyła przygotowania do mistrzostw Europy. W ostatnim meczu towarzyskim, rozegranym w Mielcu, Biało-czerwone rozbiły Ukrainę aż 4:0, a dwie zawodniczki zdobyły premierowe bramki w kadrze. To dobry prognostyk przed zbliżającym się turniejem w Szwajcarii, choć tam zagramy w bardzo mocnej grupie.

Misja Szwajcaria. Kiedy grają Polki na Euro?

Wysokie zwycięstwo nad Ukrainą to obiecujący prognostyk przed wylotem do Szwajcarii, który zaplanowano na 30 czerwca. Jednak w finałach będzie niezwykle trudno, bo Biało-czerwone trafiły do bardzo wymagającej grupy.

Turniej dla Polek rozpocznie się 4 lipca w Sankt Gallen, gdzie zmierzą się z faworyzowanymi Niemkami. Kolejnymi rywalkami będą Szwedki (8 lipca), a fazę grupową zakończą starciem z Dunkami (12 lipca). Dwa ostatnie mecze zostaną rozegrane w Lucernie.

Polska - Ukraina 4:0

Bramki:

1:0 Klaudia Jedlińska 18. min, 2:0 Paulina Tomasiak 64. min, 3:0 Kayla Adamek 90. min, 4:0 Milena Kokosz 90. min

Żółte kartki: Słowińska - Pancułaja

Sędziowała: Patrycja Turczyn (Polska)

Polska: Kinga Szemik - Sylwia Matysik, Emilia Szymczak (46, Paulina Dudek), Oliwia Woś, Martyna Wiankowska (76, Weronika Zawistowska) - Klaudia Jedlińska (46, Kayla Adamek), Klaudia Słowińska (76, Małgorzata Mesjasz), Adriana Achcińska (61, Milena Kokosz), Ewelina Kamczyk (46, Dominika Grabowska), Nadia Krezyman (46, Wiktoria Zieniewicz) - Paulina Tomasiak

Ukraina: Daryna Bondarczuk - Maryna Szajniuk, Łesia Olchowa, Jana Kotyk, Natija Pancułaja (83, Sołomija Kupjak) - Wiktorija Radionowa (73, Wiktorija Hołowacz), Dajana Semkiw, Tamiła Chimycz (57, Tetiana Tril), Darja Iwkowa (83, Julija Chrystiuk) - Jełyzaweta Mołodiuk (46, Inna Hłuszczenko), Nikol Kozłowa

