Reprezentacja Polski musi dostosować się do decyzji... Fernando Santosa! Portugalczyk zarządził o tym już dawno

Reprezentacja polski wypełniła zadanie i wróci do Polski z Wysp Owczych z kompletem punktów. Mecz nie porwał, ale trzeba odnotować, że drużyna pokazała się lepiej niż z tym samym rywalem na PGE Narodowym i z Robertem Lewandowskim w składzie. Michał Probierz na pewno cieszy się z faktu, że wygrał w swoim debiucie (to dopiero pierwszy selekcjoner w XXI wieku, który wygrał w swoim debiucie w reprezentacji Polski, wcześniej dokonał tego Janusz Wójcik w 1997 roku), ale przed nim kolejne, coraz trudniejsze wyzwania. Teraz jego zespół musi pokazać, że kompromitacja w Kiszyniowie była tylko zwykłym wypadkiem przy pracy i Biało-Czerwoni muszą ograć Mołdawię na własnym terenie. Co ciekawe, Polacy wrócą do kraju z Wysp Owczych dopiero w piątek późnym popołudniem.

Fernando Santos już wcześniej podjął ważną decyzję. Teraz rzutuje to na pracę kadry

Niespodziewanie okazało się, że reprezentacja Polski lot powrotny ma dopiero o 16:15 w piątek, 13 października. Jak podaje Dominik Wardzichowski ze Sport.pl, decyzję o tym podjął jeszcze Fernando Santos i zbieg okoliczności sprawił, że na pracę obecnego selekcjonera spory wpływ ma jeszcze jego poprzednik.

Wszystko dlatego, że w momencie rozmów PZPN z przewoźnikami lotniczymi w sprawie transportu na i z Wysp Owczych, to właśnie Portugalczyk był jeszcze selekcjonerem. Santos zaplanował, że trening wyrównawczy po meczu z Farerami przeprowadzi w piątek, dlatego wybrał tak późną porę powrotu. Nie chciał on rozregulować rytmu posiłków robić treningu po nocnej podróży samolotem.

Michał Probierz podszedł do sprawy inaczej, bo trening wyrównawczy przeprowadził tuż po czwartkowym spotkaniu. Lotu jednak nie udało się już przełożyć, lub w kadrze uznano, że nie ma to większego sensu. Polscy piłkarze spędzili po prostu piątkowe przed południe w hotelu.