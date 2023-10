Reprezentacja Polski nie zagra z Mołdawią?! Prezes PZPN przekazał złe wieści, ogromny pech "biało-czerwonych"

Reprezentacja Polski wróciła na zwycięską ścieżkę. Michał Probierz w debiucie na ławce trenerskiej "biało-czerwonych" spisał się znakomicie, ponieważ drużyna bez problemu pokonała na wyjeździe Wyspy Owcze 2:0, a bramki dla Polksi strzelili: Sebastian Szymański i Adam Buksa. W niedzielę ekipa z Piotrem Zielińskim na czele spotkała się z ogromnymi trudnościami, co za pomocą mediów społecznościowych przekazał prezes PZPN - Cezary Kulesza. - Ze względu na trudne warunki pogodowe, panujące na Wyspach Owczych, lot którym mieliśmy wrócić do Warszawy, został odwołany. Przewoźnik poinformował nas, że prawdopodobnie jutro w godzinach porannych pojawi się możliwość powrotu do kraju - można przeczytać.

Warunki pogodowe nie pomagają reprezentacji Polski! Rzecznik kadry powiedział o tym wprost, sytuacja jest dynamiczna

Przez warunki pogodowe reprezentacja Polski nie może wrócić do kraju, gdzie ma rozegrać kolejne spotkanie już w niedziele z Mołdawią. W piątkowe popołudnie podopieczni Probierza mieli zmierzać już z powrotem do Polski, jednak warunki pogodowe na tym terytorium nie pomagają i lot musiał zostać przeniesiony na sobotę. Rzecznik kadry w rozmowie z "WP SportoweFakty" zdradził szczegóły aktualnej sytuacji. - Tu nawet nie chodzi o siłę wiatru, lecz o jego kierunek. Lepiej byłoby wrócić do Polski w piątek, by mieć czas na odpoczynek, bo ten dzień miał być wolny od treningu. Podróż jest dość długa, ale nie mamy na to żadnego wpływu. Trzeba się przygotować jak najlepiej w takich warunkach, jakie mamy - przekazał Kwiatkowski.

Mołdawia poszła na rękę "biało-czerwonym" i zgodzili się na zmianę godziny swojego treningu, jeśli Polacy wrócą w sobotę zgodnie z planem. Jeśli warunki atmosferyczne się nie poprawią to trzeba wziąć pod uwagę ewentualne przełożenie spotkania, o czym wypowiedział się wprost rzecznik kadry. - Nie będę spekulował na ten temat w tym momencie. Pogoda na Wyspach Owczych zmienia się bardzo szybko i po prostu nie wiemy, co będzie się działo rano - przekazał w rozmowie z "WP SportoweFakty".

Sytuacja mocno jest uzależniona od warunków atmosferycznych i na bieżąco wszelkie informacje będą przekazywane.