Robert Lewandowski i spółka marzą, by nią zagrać. Niemcy pokazali oficjalną piłkę EURO 2024

Legenda kadry przejechała się po reprezentacji Polski! Co za słowach o piłkarzach, uderzył mocno!

Na to liczy Bartłomiej Wdowik w kadrze. As Jagiellonii tak postrzega Czechów

Marcin Bułka zachwycił legendę francuskiego futbolu. Co za słowa o polskim kadrowiczu!

Całkiem niedawno Adidas zaprezentował odświeżoną wersję "Fevernovej", a więc piłki, która była używana podczas mistrzostw świata w Korei i Japonii w 2002 roku. Obecna "Fevernova" ma być piłką przeznaczoną do gry na hali. Piłka, do której kibice chętnie wracają do Roteiro - srebrna piłka użytkowana w trakcie Euro 2004. Polsko-ukraińska wersja z 2012 roku o nazwie TANGO 12 nie zrobiła specjalnej furory. Na poprzednim Euro - w 2021 roku - widzieliśmy w akcji "Uniforię", piłkę o wielu kolorach i tutaj można doszukać się dozy podobieństwa z najnowszą piłką.

ZOBACZ: Marcin Bułka zachwycił legendę francuskiego futbolu. Co za słowa o polskim kadrowiczu!

W środę UEFA zaprezentowała nową piłkę. W wydarzeniu wzięli udział m.in. Philipp Lahm (dyrektor turnieju), Manuel Neuer (piłkarz Bayernu Monachium) czy Bjoern Gulden (prezes Adidasa). Euro ruszy 14 czerwca 2024 roku, to pierwsza mistrzostwa Europy w kraju naszych zachodnich sąsiadów od 1988 (cztery mecze ostatniego EURO odbyły się na Allianz Arenie w Monachium). W 2006 roku Niemcy byli za to gospodarzami mundialu.

Piłka, która będzie często widywana na europejskich stadionach w ciągu najbliższych miesięcy, nazywa się "Fussballliebe". Można tą nazwę przetłumaczyć "miłość do piłki nożnej". Wciąż jednak nie wiadomo, czy taką piłką będą mogli operować polscy piłkarze, którzy są daleko od awansu. Przed kadrą Michała Probierza - najprawdopodobniej - baraże. W mistrzostwach Europy od 2016 roku biorą udział 24 zespoły.

ZOBACZ: Ścięło nas z nóg, kiedy wyciekły zarobki Jakuba Modera w Premier League! Znalazł się na specjalnej liście