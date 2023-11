Robert Lewandowski miał zostać obrabowany! Gangster opowiedział o wszystkim, szokujące informacje

Grzegorz L. jest jednym z oskarżonych i napady i kradzieże w Niemczech. Gangster ze Śląska zdecydował się współpracować z prokuraturą, uzyskując tym samym status małego świadka koronnego, co ma pomóc w złagodzeniu kary. "Młody" udzielił wywiadu "Gazecie Wyborczej", opowiedział w nim o zleceniu, aby napaść na dom Roberta Lewandowskiego, gdy ten był jeszcze gwiazdą Bayernu Monachium. - Zaproponował, żebyśmy napadli na rodzinę Roberta Lewandowskiego, który wtedy grał w Bayernie Monachium. Powiedział, że ma adres domu. Twierdził, że wystarczy tylko pojechać na miejsce, zrobić obserwację, a następnie wejść do środka "na policjanta", skuć Lewandowskich i zmusić ich do wydania pieniędzy i kosztowności. Długo wiercił mi dziurę w brzuchu, żebyśmy to zrobili. Kazałem mu spie..ać - powiedział Grzegorz L.

Gangster przyznał również, dlaczego odmówił. Wyznał, że jego gang starał się unikać rozgłosu i pracować w cieniu. Grzegorz L. kierował grupę przestępczą, a o sensacyjnej wiadomości obrabowania rodziny Lewandowskich opowiedział prokuraturze.

Lewandowski mieszkał w Niemczech dwanaście lat. Latem 2010 roku przeniósł się z Lecha Poznań do Borussii Dortmund, po trzech latach zamienił Dortmund na Monachium. Piłkarzem Bayernu był osiem lat. Od zeszłego sezonu jest piłkarzem Barcelony.

