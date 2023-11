Robert Lewandowski opuści reprezentację Polski. Media podają powód, taka okazja już nigdy by się nie powtórzyła

Robert Lewandowski zebrał sporo krytyki za całe eliminacje do mistrzostw Europy 2024, które odbędą się Niemczech. Trudno się jednak temu dziwić, ponieważ od kogo, jak nie od kapitana reprezentacji i jej najlepszego zawodnika oczekiwać dużego wpływu na grę i wyniki. A statystyki Lewandowskiego są wręcz przerażające, bowiem na 6 meczów (2 ominął z powodu kontuzji) napastnik Barcelony zanotował 3 bramki i 1 asystę, z czego dwa z tych trafień były przeciwko Wyspom Owczym, a jeden gol i asysta z przegranego meczu z Mołdawią. Co więcej, łącznie przez całe eliminacje Lewandowski oddał na bramkę rywali... 6 celnych strzałów! Z jednej strony można rzec, że 50-procentowa skuteczność jest imponująca, ale trudno przy tym o jakiś większy wpływ na wyniki kadry, zwłaszcza jeśli mówimy o napastniku. Mimo że eliminacje już się zakończyły, to zgrupowanie trwa i Lewandowski zapowiedział, że pozostanie do dyspozycji selekcjonera na towarzyski mecz z Łotwą. Mimo to jednak na chwilę opuści kadrę.

Robert Lewandowski udał się na ważne wydarzenie. Chwila jedyna w swoim rodzaju

Jak podaje portal Meczyki.pl, Robert Lewandowski w sobotni wieczór opuścił na chwilę zgrupowanie reprezentacji Polski. Kapitan reprezentacji Polski wykorzystał obecność w Polsce i udał się na specjalną galę jednego z polskich klubów, a dokładniej Znicza Pruszków.

Wydarzenie to nie jest absolutnie przypadkowe, tak samo jak obecność Roberta Lewandowskiego. Znicz świętuje bowiem swoje 100. urodziny, więc jest to wyjątkowa impreza. A „Lewy” jest ze Zniczem mocno związany, choć nie grał tam bardzo długo.

To właśnie Znicz Pruszków „przygarnął” młodego napastnika w 2006 roku, gdy ten nie przekonał do siebie działaczy Legii Warszawa, aby dalej na niego stawiali. Po dwóch świetnych sezonach w Pruszkowie (66 meczów, 38 goli, dwa tytułu króla strzelców), w 2008 roku, Lewandowski trafił do Lecha Poznań, skąd wypłynął na szerokie wody europejskiej i światowej piłki. Kapitan reprezentacji Polski wróci na zgrupowanie zaraz po zakończeniu gali.