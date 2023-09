i Autor: Cyfrasport Robert Lewandowski

Kadra

Robert Lewandowski... zadowolony po meczu z Wyspami Owczymi. Sekretna dedykacja

MSK 1:49 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Miał być spacerek, a długo wyglądało to jak droga przez mękę. Reprezentacja Polski wygrała z Wyspami Owczymi 2:0, dzięki dwóm golom Roberta Lewandowskiego. Gdyby nie trafienia kapitana, to polscy piłkarze zaliczyliby kolejną wpadkę. Lewy po meczu... nie krył zadowolenia. - To było nowe otwarcie. Graliśmy dobrze, kontrolowaliśmy przebieg, ale było czuć presję. Wiedzieliśmy, że pierwsza bramka przełamie lody - wyznał w rozmowie z dziennikarzami.