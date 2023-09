Rosjanie nie mogą się nadziwić polskim piłkarzom. Dokonali analizy, mocna opinia

Póki trwa wojna putinowskich wojsk na Ukrainie - Rosja może zapomnieć o udziale w jakimkolwiek turnieju pod egidą UEFA i FIFA. Rosjanie eliminacje do przyszłorocznych mistrzostw Europy przeżywają więc z dużym dystansem. Kwalifikacje do turnieju w Niemczech są już za półmetkiem, a szanse Polaków na bezpośredni awans do mistrzostw są niewielkie. Nadziwić się temu nie mogą dziennikarze rosyjskiego "Sport-Express". Omawiając sytuację w każdej z grup, o naszej mówią, że reprezentacji Polski to "niewytłumaczalny paradoks".

"Reprezentacja Polski ostatnich lat to niewytłumaczalny paradoks" - czytamy. Po chwili dodają: "Z godną pozazdroszczenia regularnością awansują na turnieje, na których rozczarowują. To, co najbardziej rzuca się w oczy, to ich mecze w eliminacjach. Zdarza się, że przegrywają z totalnymi outsiderami, ale ostatecznie potrafią zawsze uratować przynajmniej drugie miejsce. Te eliminacje nie są wyjątkiem, Polacy już przegrali z Mołdawią i Albanią, a niedawno pokonali przecież Niemcy w towarzyskim spotkaniu".

Polacy zajmują czwarte miejsce w grupie E, mają tylko sześć punktów po czterech spotkaniach. Rosjanie są zdania, że powinni dużo pewniej wywalczyć sobie awans na turniej. "Po polskich piłkarzach można spodziewać się wszystkiego: bohaterskiego awansu na pierwszego miejsce, jak i również porażki. Szanse na sukces wciąż są, choć krążą opinie, że Robert Lewandowski, Piotr Zieliński, Wojciech Szczęsny i cała reszta powinni spokojniej przejść przez dosyć łatwą grupę" — dodali rosyjscy dziennikarze.

