Sebastian Szymański osobiście zadzwonił do trenera Feyenoordu. Przekazał mu najważniejszą informację

- Sezon [w Feyenoodzie] był udany. Czekałem na ponowne uczucie tego, by praca dała efekty. Jestem zadowolony z mistrzostwa Holandii. Jeszcze jest za wcześnie, by mówić co będzie dalej. Na razie cieszę się tym, co się udało. Fajnie, że możemy podtrzymać formę tym zgrupowaniem. Jest jeszcze dużo niewiadomych. Zawsze mówiłem, że dobrze się czuje w Feyenoordzie, ale wiem, że nie wszystko zależy od moich uczuć. Inne czynniki mogła wpłynąć na sprawę. Nie dajemy sobie z klubem żadnego deadline'u. Na pewno sytuacja nie jest prosta, że możemy określić czas, gdy wszystko się zakończy - powiedział Szymański na początku czerwca podczas zgrupowania reprezentacji Polski.

Szymański w barwach klubu z De Kuip strzelił 10 goli i zanotował siedem asyst w 40 meczach. Polski piłkarz nie zamierza wracać do Moskwy, ale Feyenoord i Dinamo nie dogadali się w sprawie kwoty odstępnego.

Portal fr12.nl poinformował, że Szymański osobiście zadzwonił do Arne Slota i poinformował go, że nie zostanie w Rotterdamie. Były zawodnik Legii musi teraz zdecydować o swojej przyszłości. Pierwsze medialne doniesienia sugerują, że przeniesie się do jednego z silnych klubów w Turcji. Mówi się, że najbliżsi porozumienia z Dinamem są działacze Fenerbahce Stambuł. Piłkarz miałby kosztować 12 milionów euro.

Tomasz Kędziora o zgrupowaniu reprezentacji Polski