Sensacyjne doniesienia. Debiutant w pierwszym składzie reprezentacji Polski?!

To on zastąpi Puchacza w kadrze? Roman Kołtoń wskazuje, kogo powinien powołać Probierz

O obiecującym piłkarzy pisaliśmy, gdy selekcjonerem kadry został Fernando Santos. Wtedy Peda występował w kadrze U-21 prowadzonej właśnie przez Probierza. Jednak Portugalczyk wtedy ani razu nie sięgnął po młodego zawodnika. W ubiegłym sezonie klub polskiego gracza spadł z Serie B. Wprawdzie on został kupiony przez Palermo, ale na ten sezon spędza w trzecioligowym SPAL. To jednak nie przeszkodziło mu w tym, aby zostać docenionym przez nowego selekcjonera, który doskonale zna go z młodzieżówki i ceni, co pokazało ostatnie powołanie do seniorskiej kadry.

Jak podał Tomasz Włodarczyk z portalu meczyki.pl w programie "Pogadajmy o piłce" szkoleniowiec szykuje niespodzianki w składzie na mecz wyjazdowy z Wyspami Owczymi w Torshavn. Młody obrońca miałby wystąpić w wyjściowej jedenastce. Byłoby to nie lada wydarzenie, że piłkarz z trzeciego poziomu dostąpiłby gry w pierwszej reprezentacji Polski. Peda we Włoszech występuje od trzech lat. Trafił tam z Legii Warszawa. W tym sezonie zagrał w pięciu spotkaniach.

