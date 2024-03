Sensacyjne powołanie Michała Probierza. Jego reakcja mogła być tylko jedna

Dominik Marczuk oczarował selekcjonera, podbije kadrę? Tomasz Frankowski wróży mu wielką karierę, porównał go do legendy reprezentacji Polski!

Znakomity sezon

W czwartek późnym wieczorem, dopiero po meczach Ligi Europy i Ligi Konferencji Europy, Michał Probierz ogłosił skład na baraże o Euro 2024. W końcu oficjalnie potwierdzono, że szansę debiutu będzie mógł otrzymać Dominik Marczuk, piłkarz Jagiellonii Białystok. 20-latek zaliczył w tym sezonie 28 występów, w których strzelił sześć bramek i zanotował 10 asyst. Marczuk jest wyróżniającym się zawodnikiem całej PKO BP Ekstraklasy, jego powołanie nie jest aż taki zaskoczeniem. Jest za to sygnałem, że świetna gra w lidze może szybko procentować. Poprzedni selekcjoner Fernando Santos niechętnie patrzył na piłkarzy polskiej ekstraklasy, a w zasadzie na całą rodzimą ligę.

Marczuk zareagował na wiadomość o powołaniu i wyraził swoje podekscytowanie:

– Towarzyszą mi ogromna ekscytacja oraz poczucie szczęścia. Powołanie do pierwszej reprezentacji zawsze było moim marzeniem, marzyłem o tym w dzieciństwie. Cieszę się, że dostałem szansę od selekcjonera Probierza. Zrobię wszystko, aby ją wykorzystać i by nie było to moje ostatnie powołanie do kadry. W tym miejscu chciałbym podziękować trenerowi Adrianowi Siemieńcowi oraz wszystkim kolegom z drużyny, bo bez ich pomocy nie byłoby mnie w reprezentacji. Chcę podkreślić, że mój sukces jest także ich sukcesem i to powołanie traktuję jako docenienie naszej postawy na przestrzeni całego sezonu – powiedział w rozmowie z oficjalną stroną z Białegostoku.

Kadra reprezentacji Polski:

Bramkarze: Bułka (Nice), Skorupski (Bologna), Szczęsny (Juventus)

Obrońcy: Bednarek (Southampton), Bereszyński (Empoli), Bochniewicz (SC Heerenveen), Cash (Aston Villa), Dawidowicz (Hellas Verona), Kiwior (Arsenal Londyn), Puchacz (Union Berlin), Salamon (Lech Poznań), Walukiewicz (Empoli)

Pomocnicy: Frankowski (Lens), Grosicki (Pogoń Szczecin), Marczuk (Jagiellonia), Moder (Brighton), Piotrowski (Ludogorec), Romanczuk (Jagiellonia), Slisz (Atlanta United), D. Szymański (AEK), S.Szymański (Fenerbahce), Zalewski (Roma), Zieliński (Napoli)

Napastnicy: Buksa, Lewandowski (Barcelona), Piątek (Basaksehir), Świderski (Hellas)

