i Autor: Cyfra Sport Karol Świderski

Niepokojące wieści

Straszne sceny na Polska - Czechy. Wiemy, dlaczego Karol Świderski pojechał do szpitala, bardzo niepokojące doniesienia

Bartosz Olszewski 7:46 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Polscy piłkarze pożegnali się z marzeniami o bezpośrednim wyjeździe na Euro 2024. Jeśli podopieczni Michała Probierza wciąż marzą o występie w Niemczech muszą wygrać baraże. Niestety, mecz Polska - Czechy w przerwie opuścił Karol Świderski. Pojawiły się niepokojące informacje o wyjeździe piłkarza do szpitala. Co dokładnie stało się w przerwie meczu? To ujawnił portal Sport.pl.