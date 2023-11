Ta oszałamiająca piękność życzy Polakom porażki. Partnerka czeskiego napastnika gorącymi fotkami przyprawia o szybsze bicie serca

Dla Kamila Grosickiego 17 listopada to pamiętny dzień. Czy jeszcze raz zrobi to w meczu z Czechami?

Reprezentacja Polski znalazła się w bardzo trudnej sytuacji przed ostatnim meczem w eliminacjach mistrzostw Europy 2024. Polacy swoje szanse na awans mogę stracić jeszcze przed meczem z Czechami – jeśli Mołdawia wygra z Albanią, to będzie już pozamiatane, bo wówczas nie będzie miał znaczenia wynik meczu Czechy – Mołdawia. Jakkolwiek bowiem się on nie skończy, któraś z tych drużyn wyprzedzi naszą reprezentację. Co więcej, nawet jak Biało-Czerwoni pokonają południowych sąsiadów, to i tak nie będą pewni gry dalej i będą musieli czekać na wynik starcia Mołdawii z Czechami. Polacy jednak z pewnością chcą wygrać ostatni mecz w grupie, nawet po to, by podbudować atmosferę wokół kadry, która w ostatnich miesiącach jest fatalna. Czesi mają swoje problemy i oni, choć w lepszej sytuacji, także nie są pewni gry na EURO 2024. A w walce tej dopinguje ich m.in. piękna Veronika Stuskova, partnerka napastnika reprezentacji Czech, Adama Hlozka.

Piękna Veronika oszałamia wdziękami

Póki co Veronika Stuskova nie ma wielu fanów w sieci, a przynajmniej na Instagramie. Niewykluczone, że w najbliższym czasie się to zmieni choćby będzie dokonaniom jej partnera, bowiem ledwie 21-letni Adam Hlozek coraz lepiej radzi sobie na piłkarskich salon – jest on zawodnikiem silnego w tym sezonie Bayeru Leverkusen i choć nie gra tam pierwszych skrzypiec, to na pewno ma bardzo dobre warunki do rozwoju swoich umiejętności, a co za tym idzie, kariery.

Jego partnerka jest bardzo aktywna na swoim koncie na Instagramie i od razu widać, że nie boi się odważnych zdjęć – można znaleźć na jej profilu wiele fotek w samym bikini, które rozpalą wyobraźnię niejednego mężczyzny. Choć póki co obserwuje ją niewiele ponad 16 tys. osób, to zaskakujące będzie, jeśli ta liczba w najbliższym czasie nie wzrośnie. Jej zdjęcia możecie zobaczyć w naszej galerii powyżej.