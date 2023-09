Tak Anna Lewandowska zareagowała na gole swojego męża. Wymowne wpisy obiegły internautów

Co za sceny!

Anna Lewandowska zareagowała na mecz reprezentacji Polski z Wyspami Owczymi. Trenerka fitness, która obchodziła wczoraj 35. urodziny nie mogła sobie odpuścić okazji, aby śledzić w telewizji poczynania swojego męża w starciu z Farerami i postanowiła pokazać, jak cieszy się z bramek Lewandowskiego. Wymowne wpisy na mediach społecznościowych obiegły cały internet.

Z krótkich publikacji Anny Lewandowskiej na mediach społecznościowych odczuć mogliśmy, że sama trenerka jest bardzo dumna z postawy swojego ukochanego, którego dwa gole przesądziły o zwycięstwie Polaków nad Farerami. Jakby tego było mało, sam Lewandowski w trakcie spotkania zadedykował bramki żonie i zrobił to za pomocą dość ciekawej cieszynki.

- Moja żona miała urodziny w dniu meczu, to specjalna dedykacja dla niej. Byłem wyjątkowo zmobilizowany, chciałem zdobyć bramkę dla Ani. A co oznaczała moja "cieszynka"? To już nasza tajemnica - mówił Robert Lewandowski po zakończonym spotkaniu.