Tak musi zagrać kadra z Albanią. Kadrowicz mówi wprost, to będzie kluczowe

Trzeba przygotować się na walkę

- W poprzednich eliminacjach graliśmy z Albanią i wiemy, jak trudne były to spotkania - powiedział Jan Bednarek podczas niedzielnej konferencji prasowej. - Może się wydawać, że wygrana 4:1 była łatwa, ale tak nie było. Zarówno mecz u siebie, jak i na wyjeździe był bardzo trudny. To były fizyczne spotkania. Było w nich dużo walki. Na to musimy się przygotować. Najważniejsze, żebyśmy byli mentalnie gotowi na to, że najpierw jest walka, że musimy dorównać charakterem, chęcią wygrania nie tylko meczu, ale każdego pojedynku. Jakości z przodu mamy wystarczająco, aby kreować i strzelać. To jest najważniejsze. Jeśli zagramy na maksimum swoich możliwości, to nie ważne co będzie robiła Albania, bo wygramy ten mecz - zaznaczył.

Jesteśmy dobrą drużyną, która potrafi być bardzo agresywna

Reprezentant Polski mówi, że kadrowicze mają sobie coś do udowodnienia. - Jest w nas taka chęć i motywacja, żebyśmy to zrobili - stwierdził. - Abyśmy pokazali, że ten mecz po prostu nam nie wyszedł, że jesteśmy dobrą drużyną, która potrafi być bardzo agresywna, która jest ciężka do pokonania. Ale też potrafi kreować sytuację. Takie mamy założenie na ten mecz, żebyśmy sobie pokazali, ale i dali dużo radości kibicom. Bardzo nam na tym zależy. Jesteśmy dumni, że możemy grać dla Polski, reprezentować tak piękny kraj. Bardzo tego pragniemy, abyśmy dali dużo radości kibicom - podsumował Bednarek.

