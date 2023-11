Tak prezentują się Bułka i Szczęsny w Europie. Są najlepsi, dokładne liczby

Statystyka nie kłamie: Marcin Bułka już jest najlepszy w Europie! "To on rozgrzewa trybuny"

Co za dokonania Polaka

Michał Probierz miał podjąć decyzję! Wiemy, kiedy będą powołania, to może być kluczowy moment!

Życie rodzinne Michała Probierza to wielka tajemnica. Te informacje są szokiem dla kibiców

Od początku tego tysiąclecia polska piłka bramkarzami stoi. Zaczęło się od Jerzego Dudka i Artura Boruca, aktualnie o dobrą renomę polskich golkiperów dbają Wojciech Szczęsny i Marcin Bułka. W kadrze dzieli ich wiele miejsc w hierarchii selekcjonera Michała Probierza, a w klasyfikacji najlepszych bramkarzy Europie obaj są na podium. I to Bułka patrzy na Szczęsnego z góry!

ZOBACZ: Życie rodzinne Michała Probierza to wielka tajemnica. Te informacje są szokiem dla kibiców

Bo jaki jest osobisty ranking Probierza? - Wojtek Szczęsny wiadomo jest numerem jeden. Łukasz Skorupski jest drugi i Bartek Drągowski jest trzecim bramkarzem - przyznał niedawno selekcjoner w rozmowie z Mateuszem Borkiem. Do zmiany zdania powinna w końcu zmusić go postawa Bułki, o którym było bardzo głośno już we wrześniu, gdy bramkarza Nicei okrzyknięto piłkarzem miesiąca. Były gracz PSG ma za sobą również doskonały październik - w sumie w tym sezonie rozegrał już 10 ligowych meczów i w aż siedmiu nie puścił gola.

O takim wyniku Skorupski i Drągowski mogą pomarzyć. "Skorup" zagrał 10 razy w Serie A dla Bolonii, wpuścił osiem goli i zanotował cztery czyste konta, a "Drążek" w Serie B trzynastokrotnie wyjmował piłkę z siatki w 9 spotkaniach.

Z Bułką równać może się tylko Yann Sommer, który zaliczył rewelacyjne wejście do Interu po transferze z Bayernu. Szwajcar też zachował 7 razy czyste konto na 10 prób w lidze, ale wpuścił pięć goli. O jedno trafienie więcej od Bułki (który w Ligue 1 puszcza gola co 225 minut). W ostatnich tygodniach w imponującym stylu do tego duetu dołączył Szczęsny, który już od 450 minut jest niepokonany w Serie A. Dla Juventusu rozegrał na razie 8 spotkań, ale tylko w dwóch dał się pokonać przeciwnikom.

ZOBACZ: Cristiano Ronaldo wpadnie w poważne tarapaty? Chodzi o przeszczepy włosów. W sprawę zaplątana jest Georgina Rodriguez

Jeśli Bułka wciąż jest dla Probierza bramkarzem numer cztery lub pięć (w grze jest też Kamil Grabara z FC Kopenhaga), to selekcjonerowi należy podstawić pod nos naszą tabelkę. Liczby nie kłamią, a Bułka konsekwentnie szykuje się do roli najlepszego następcy Szczęsnego.

Najlepsi bramkarze w Europie:

Marcin Bułka (Nicea): 10 meczów/7 czystych kont/4 stracone bramki Yann Sommer (Inter): 10 meczów/7 czystych kont/5 straconych bramek Wojciech Szczęsny (Juventus): 8 meczów/6 czystych kont/5 straconych bramek