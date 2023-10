Karol Świderski i spółka nie dali rady. Wielkie rozczarowanie, nie tak to miało wyglądać

Były reprezentant Polski przejechał się po Arkadiuszu Miliku. Bardzo mocne słowa, nie chce go w reprezentacji!

Co za słowa

Reprezentant Polski przejdzie do giganta światowej piłki? Co za doniesienia! Piłkarz komentuje plotki!

Zaatakowanie przez Rosję sąsiedniej Ukrainy zmieniło wiele nie tylko w światowej polityce, ale również świecie sportu. Wielu zawodników zdecydowało się opuścić kraj Władimira Putina, w czy pomocne były wprowadzane przez FIFA i UEFA zmiany, jednak Maciej Rybus postanowił zostać w Rosji, zamieniając jedynie jeden klub na drugi. Po przygodzie w Lokomotiwie najpierw trafił do Spartaka, a później do Rubina Kazań. Tam jednak nie wiedzie mu się zbyt dobrze, bowiem zagrał w zaledwie dwóch meczach, a w ostatnich miesiącach dosłownie zniknął. Okazuje się, że wszystko przez kontuzję.

Ujawnili całą prawdę o sytuacji Macieja Rybusa. Tak to obecnie wygląda

W czasie obecnego sezonu, polski zawodnik wybiegł na murawę tylko dwa razy. Po jeden raz w lidze i pucharze, co przełożyło się na oszałamiające 64 minuty łącznie. Teraz ekipy z Kazania, Rashid Rachimow ujawniając, że Rybus leczy kontuzję, której nabawił się podczas jednego z treningów i obecnie nie jest on w stanie grać, a co za tym idzie pomóc swojej drużynie.

Te wieści o Macieju Rybusie gruchnęły jak grom z jasnego nieba! Już tego nie ukrywają, prawda wyszła na jaw

- Rybus niestety doznał urazu na treningu, ale najprawdopodobniej będzie mógł wrócić do gry jeszcze przed końcem roku. Niedawno z nim rozmawiałem i wychodzi na to, że proces powrotu do zdrowia przebiega zgodnie z planem. Czekamy na niego - przekazał w rozmowie z "Match TV" trener Rubina Kazań.