Trzęsienie ziemi w PZPN! Wielkie zmiany tuż przed barażami Euro 2024. Klamka zapadła, to już potwierdzone

Powiedzieć, że Polski Związek Piłki Nożnej Cezarego Kuleszy nie miał w ostatnim czasie zbyt lekko, to jakby nie powiedzieć niczego. Kolejne afery i działania, o których dowiadywała się opinia publiczna oraz eksperci piłkarscy i kibice sprawiały, że na Cezarego Kuleszę i PZPN spadała ogromna fala krytyki, a Jan Tomaszewski nie miał litości. Nie inaczej było przez skład Komisji do Spraw Mediów i Komunikacji PZPN, w której znajdowali się m.in. Tomasz Sakiewicz, czy Szymon Sikorski. O usunięcie tego pierwszego "bo wstyd" apelował również na platformie "X" Zbigniew Boniek. Okazuje się, że kiedy były prezes PZPN publikował swój wpis, od początku lutego w związku trwały już pracę nad zmianą składu komisji, co ostatecznie doszło do skutku.

Okazuje się, że nowa Komisja do Spraw Mediów i Komunikacji PZPN składa się przede wszystkim z dziennikarzy, a nie jak jeszcze do niedawna, z tzw. menadżerów mediów. Znaleźli się tam: Paweł Drażba, Dariusz Dobek, Danuta Drabik-Martowicz, Wojciech Górski, Bożydar Iwanow, Tomasz Kowalczyk, Krzysztof Marciniak, Agnieszka Matuszewska, Paweł Mogielnicki, Dominik Mucha, Łukasz Pado, Przemysław Pawlak, Dominik Wardzichowski, Bartosz Wiśniewski, Emil Wojda i Paweł Wołosik.