Ukochana Krychowiaka zdjęła ubrania i zaczęła prężyć się na balkonie. Co za ciało, można zapłonąć!

Celia Krychowiak jest postacią, której nie trzeba przedstawiać fanom. Przepiękna francuska modelka od lat związana jest z Grzegorzem Krychowiakiem i wspólnie tworzą jedną z najgorętszych par polskiego sportu i show-biznesu. Sama ukochana Krychowiaka słynie z tego, że na mediach społecznościowych chwali się wynikami swoich sesji zdjęciowych, które niekiedy są niezwykle odważne. Tym razem na mediach społecznościowych żony piłkarza pojawiło się jej zdjęcie z wyjazdu do Włoch, gdzie wyszła na balkon budynku w samej bieliźnie, świecąc swoim ciałem! To zdjęcie rozgrzewa do czerwoności.

Celia Krychowiak pokazuje swoje ciało. Gorące zdjęcie pięknej ukochanej reprezentanta Polski

Grzegorz Krychowiak ma przed sobą pracowite lato. Doświadczony gracz będzie szukał klubu po tym, jak zakończył współpracę z rosyjskim Krasnodarem. Teraz jednak odpoczywa po roku gry w Arabii Saudyjskiej i na mediach społecznościowych jego i jego małżonki zobaczyć możemy zdjęcia z wakacji. Celia Krychowiak udała się do Włoch, gdzie postanowiła w pełnej krasie pokazać swoje gorące ciało z balkonu budynku. Aby zobaczyć inne, równie gorące zdjęcia ukochanej Grzegorza Krychowiaka - Celii Krychowiak, przejdź do galerii zawartej w tekście.