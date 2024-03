W to wierzy Robert Lewandowski przed meczem z Estonią. Zdecydowane słowa selekcjonera

Łzy same napływają do oczu po tym, co Błaszczykowski powiedział o żonie. Intymne wyznanie legendy. Poruszające

Robert Lewandowski: Mam nadzieję, że wróci fantazja

W ubiegłym roku zaczynało brakować nam już słów na opisanie kompromitującej gry reprezentacji Polski. W grupie, w której biało-czerwoni byli zdecydowanymi faworytami, kompromitowali się raz za razem. Szczególnie w pamięć kibiców zapadł blamaż w Mołdawii i porażka 2:3. Na Euro bezpośrednio awansowały Czechy i Albania, a biało-czerwoni dostali szansę na dostanie się na turniej kuchennymi drzwiami – dzięki dobrym występom w Lidze Narodów.

- Chcemy doskonalić to, co mamy i poprawić, to co szwankowało. Najważniejsze, abyśmy byli skuteczni. W meczach eliminacyjnych z Mołdawią i Czechami właśnie tego zabrakło. Możemy nad tym w minimalnym stopniu popracować.

Wiele będzie zależało od formy Roberta Lewandowskiego, który – podobnie jak cała drużyna – w eliminacjach zawodził.

- Mamy doświadczenie grając w barażach. Naszym celem jest wyjazd na Euro. Nie ma znaczenia, po jakiej drodze, nikt o tym nie będzie wspominał. Zdajemy sobie sprawę, jak poszły eliminacje, chcemy to zmienić. Wierzę, że baraże będą przełomem w naszej kadrze. Wierzę, że wróci polot w grze, lekkość i fantazja w ofensywie – podkreślił kapitan reprezentacji.