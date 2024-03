Wielka zmiana w reprezentacji Polski przed meczem z Walią! To już postanowione, Michał Probierz podjął kluczową decyzję

To wyjątkowy dzień w życiu legendy: Jerzy Dudek jakiego nie znacie! Słynny bramkarz reprezentacji Polski od A do Z

Po pierwszym meczu barażowym, który Polska wygrała z Estonią 5:1 wielu kibiców mogło zastanawiać się, co ze zdrowiem Matty'ego Casha oraz Przemysława Frankowskiego. Uraz tego pierwszego okazał się na tyle poważny, że uniemożliwił mu występ w nadchodzących meczu z Walią, który odbędzie się we wtorek 26 marca, po czym Cash został jeszcze bezlitośnie dobity przez internautów. Sytuacja Frankowskiego wygląda troszkę lepiej, jednak jego ewentualny udział w spotkaniu stoi pod znakiem zapytania. Michał Probierz postanowił więc powołać dodatkowego zawodnika, który w razie niedyspozycji kolegów zagra na wahadle. Wybór padł na zawodnika Legii.

- Pomocnik Legii Warszawa Paweł Wszołek został dodatkowo powołany do reprezentacji Polski, przygotowującej się do finałowego meczu barażowego o awans do tegorocznych mistrzostw Europy z Walią (26 marca, 20:45, Cardiff). Jednocześnie zgrupowanie kadry seniorskiej opuści Dominik Marczuk (Jagiellonia Białystok), który dołączy do reprezentacji Polski U-21. Kadra młodzieżowa tego samego dnia zmierzy się z Bułgarią w Chorzowie. - czytamy w oficjalnym komunikacie Polskiego Związku Piłki Nożnej.