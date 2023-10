Włoskie zarzuty medialne wobec reprezentanta Polski. Były wiceprezes PZPN widzi tylko jedno rozwiązanie w sprawie Nicoli Zalewskiego [ROZMOWA SE]

„Super Express”: - Kiedyś było „totonero” i „calciopoli”. Czy teraz mamy początek kolejnej wielkiej afery, która wstrząśnie włoską piłką?

Marek Koźmiński: - Już wstrząsnęła, skoro dwóch zawodników obecnych na zgrupowaniu reprezentacji Włoch zostało na nim pożegnanych i odesłanych do domów, po wcześniejszej wizycie policji… To nie są żarty, przecież zostały im przez policję skonfiskowane telefony komórkowe i komputery osobiste.

- A od godz. 14.00 w piątek wiemy, że i wobec Nicoli Zalewskiego pojawiły się podobne zarzuty medialne…

- Tak. I żartów nie ma; korzystanie z usług nielegalnego bukmachera to poważna sprawa. W kolejnych dniach dowiemy się, jak wielka była skala tego procederu. Zawodnik we Włoszech – o ile się orientuję – nie ma zakazu obstawiania u bukmacherów (obowiązujące przepisy zakazują zawierania przez sportowców zakładów dotyczących dyscypliny, którą uprawia – dop. red.) . Ale u bukmacherów legalnych, a tu – powtórzę – mówimy o bukmacherze działającym nielegalnie. Nie mówiąc już o tym, że w ogóle obstawianie wyników przez piłkarzy czy – szerzej – sportowców to chodzenie po bardzo cienkiej linie. Etycznej.

- A obstawianie wyników własnej drużyny – czy wręcz wydarzeń z własnym udziałem – to już zdecydowane przekroczenie cienkiej czerwonej linii?

- To kompletna dyskwalifikacja takiej osoby! Za moich czasów jako zawodnika bukmacherów – zwłaszcza tych internetowych – nie było, chodziło się do stacjonarnych punktów grać w piłkarskiego totka. I było to bardzo popularne – na zasadzie podniesienia sobie poziomu adrenaliny. Wszyscy w zespole się zrzucali, i albo zgarniali pulę, albo zgodnie tracili swój wkład. Zabawa w starym w stylu. Natomiast teraz dzieją się rzeczy niewyobrażalne. Nie chcę formułować jednoznacznych opinii, bo sprawę znam tylko z doniesień medialnych, ale… Trzeba być mocno nierozsądnym, żeby się pakować w tego typu kabałę. Nie wiem, co mogło kierować tymi chłopakami… Przecież to nie są pionki: to poważni ligowcy, reprezentanci Włoch, grający w Anglii. Pewnie za chwilę liczba zamieszanych w sprawę będzie większa.

- Piszą Włosi o 50 osobach.

- Jeżeli pierwszy oddał wszystkie swoje cyfrowe nośniki, to za chwilę policja będzie wszystko wiedzieć – a pewnie już wie. No i dobrze; mam nadzieję, że to się szybko skończy. W dzisiejszym świecie są inne formy rozrywki, jeżeli ktoś sobie chce podnieść poziom adrenaliny.

- Adrenalina – adrenaliną; ale jak w grę wchodzi bukmacherka, to także i pieniądze. Tymczasem mówimy o ludziach, którzy – dzięki grze w piłkę – już są krezusami, milionerami.

- Ja nie zakładam, że robili to dla zysku, no bo przecież nie może w takich działaniach chodzić o miliony do zarobienia. Mam nadzieję, że to jest właśnie tylko szukanie frajdy, zabawy, adrenaliny. I wtedy kaliber tego dziadostwa byłby zupełnie inny. Ale gdyby miało się okazać, że to jednak kwestie zarobkowe; że któryś z nich za takie zakłady zarobił znaczące pieniądze, to potrzeba by było cięcia do kości!

- To za pańskiej kadencji w roli wiceprezesa PZPN wprowadzono w Polsce twarde przepisy zakazujące piłkarzom – i sędziom, by przypomnieć casus Huberta Siejewicza – gry u bukmacherów.

- I jestem za tym, by takie twarde, ostre reguły obowiązywały wszędzie. Włosi jednak… to inny naród jest. Do pewnych kwestii podchodzą dużo lżej. Ale to, z czym być może trzeba się będzie zmierzyć w tym śledztwie, raczej nie jest błahostką, nie będzie z tym żartów. Choć chciałbym, by po sprawdzeniu całości sprawy okazało się – jak mówiłem wcześniej – że to tylko forma głupiej, bardzo głupiej, zabawy. Bo piłkarskie Włochy raz za razem targane są zupełnie niepotrzebnymi aferami. Jeszcze dobrze nie przyschła sprawa Juventusu, a już wybucha kolejny skandal. Nie potrzeba tego temu krajowi i futbolowi.

- Wróćmy do Nicoli Zalewskiego. Włosi mają swoje przepisy; jego – choćby z racji tego, że jest reprezentantem Polski – powinny jednak obowiązywać również nasze regulacje, a więc – bezwzględny zakaz bukmacherki. To co z nim powinien zrobić PZPN?

- Na razie ani Zalewski, ani wcześniej przesłuchiwani włoscy piłkarze nie mają postawionych zarzutów. Ale – jak powiedziałem – Włosi, dla bezpieczeństwa, podziękowali wspomnianej dwójce kadrowiczów. Na zasadzie: „poczekamy, zobaczymy co się wydarzy, sprawdzimy”. PZPN nie jest zobligowany, by reagować na medialne spekulacje, a tym bardziej – usuwać chłopaka z reprezentacji. Ale… może trzeba spojrzeć Nicoli głęboko w oczy i zapytać go wprost o całą sytuację? W każdym razie nie powinno się przejść obok tych informacji obojętnie.

- Nie jest już pan wiceprezesem PZPN. Ale jak pan by zareagował w tej sytuacji w obliczu tego, że we wtorek młodzieżówka ma zagrać z Estonią?

- Chyba bym go poprosił, żeby... wrócił do domu. „Jest ferment, jest problem, delikatna sytuacja: dla nas i dla ciebie. Jedź, wyjaśnij sprawę. A my poczekamy na wyjaśnienia oficjalnych organów państwowych. I trzymamy kciuki, że wszystko skończy się dobrze”. Przy popularności futbolu, ale i przy pieniądzach, jakie są w piłce, pokazanie tego wzoru superetyczności byłoby wskazane. Powtórzę: ja nie feruję wyroków, nikogo nie określam mianem winnego. Ale dostrzegam problem, bo on jest.

- Ma pan wrażenie, że to mogło być działanie zorganizowane?

- Mam nadzieję, że nie – że to tylko głupota jednego czy drugiego piłkarza. Ale skoro na razie znamy cztery nazwiska, a mówi się już nawet o pięćdziesięciu, to trudno sobie wyobrazić, że chodzi o towarzyskie zakłady znajomych w kawiarni. Wciąż jednak wierzę, że – powtórzę – nie będzie to sprawa tak wielkiego kalibru, na jaki zaczyna wyglądać.

QUIZ. Jak dobrze znasz reprezentację Polski?! Pytanie 1 z 10 Kto jest najlepszym strzelcem w historii polskiej kadry? Andrzej Szarmach Grzegorz Lato Robert Lewandowski Włodzimierz Lubański Dalej