Wojciech Szczęsny ma przewagę nad Marcinem Bułką? Były mistrz świata wszystko wyjawił o klasie gwiazdy Juventusu Turyn

Szczęsny od wielu lat prezentuje znakomitą dyspozycję

W tym sezonie Szczęsny zachował czyste konto w siedmiu meczach. Może pochwalić się serią 615 minut bez straty gola. Juventus zajmuje drugie miejsce ze stratą dwóch punktów do Interu Mediolan. - Jeżeli Szczęsny przez kilka lat z rzędu jest się „jedynką” w takim klubie jak Juventus, do tego jeszcze wcześniej naznaczonym przez taką legendę jak Gianluigi Buffon, to nie może być w tym najmniejszego przypadku - powiedział Vincent Candela w rozmowie z "Super Expressem". - Szczęsny od wielu lat prezentuje znakomitą dyspozycję, każdy wie, na co go stać. Pracuje z najlepszymi fachowcami, trenował i rywalizował z wielkimi jak Alisson Becker, czy wspomniany Buffon. Myślę, że wiele reprezentacji może wam pozazdrościć takich bramkarzy - dodał Francuz.

Zawsze bił się o najwyższe cele

Były mistrz świata i Europy docenia fenomenalną formę Marcina Bułki w Nicei, który w dziewięciu meczach zachował czyste konto. - Bułka jest odkryciem tego sezonu w Ligue 1, ale Szczęsny od wielu lat gra na najwyższym poziomie - tłumaczył Candela. - Reprezentował barwy topowych klubów w Anglii i Italii, gdzie zawsze bił się o najwyższe cele. Z pewnością Wojtek ma większe doświadczenie i ze względu właśnie na nie w tej rywalizacji postawiłbym na golkipera Juventusu - wyznał były reprezentant Francji w rozmowie z naszym portalem.

