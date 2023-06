Wyjątkowy dzień Lewandowskich. Kibice rzucili się z gratulacjami. Na tych zdjęciach widać wszystko

Marcin Najman po klęsce reprezentacji Polski po prostu nie wytrzymał. Wywołał do tablicy Zbigniewa Bońka i zmasakrował Santosa

To musiała być bardzo piękna impreza. Co zresztą widać na zdjęciach i filmiku, który można zobaczyć w mediach społecznościowych. Lewandowscy w końcu mogą rozpocząć prawdziwe wakacje (po właśnie zakończonym przez Lewandowskiego zgrupowaniu) i od razu mają spory powód do świętowania. Robert i Anna pochwalili się na swoich profilach na instagramie pięknymi wspomnieniami ze ślubu, ale także z tych dziesięciu lat małżeństwa.

Spora galeria zdjęć, a także materiały filmowe musiały spotkać się z miłym odbiorem przez kibiców i znajomych (również tych znanych) Lewandowskich. Z miejsca posypały się setki gratulacji i słów wsparcia.

Za Robertem Lewandowskim pierwszy sezon w Barcelonie. Debiutancki okres w nowym klubie może uznać za udany. Z Blaugraną sięgnął po mistrzostwo i Superpuchar Hiszpanii. 23 gole w 34 meczach LaLiga dały mu tytuł króla strzelców. W sumie dla FCB strzelił 33 gole w 46 meczach. Z pewnością świętowanie może popsuć jedynie przykra porażka reprezentacji w Kiszyniowie z Mołdawią...

