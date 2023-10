Wyspy Owcze - Polska TV Transmisja NA ŻYWO Gdzie oglądać mecz Wyspy Owcze - Polska STREAM ONLINE LIVE 12.10.2023 Na jakim programie mecz Wyspy Owcze - Polska w TV dzisiaj

Trudno w to uwierzyć, już ponad ćwierć wieku polscy kibice czekają na taki moment. Probierzowi się uda?

Mecz Wyspy Owcze - Polska już dzisiaj o godzinie 20.45. Tylko zwycięstwo nad Wyspami Owczymi i porażka gających w tym samym czasie w Albanii Czechów przedłużą realne szanse na zajęcie drugiego miejsca w grupie. - Pamiętajmy, że przed meczem jeszcze nikt nie wygrał, a wielu już przegrało - mówi Michał Probierz, nowy selekcjoner reprezentacji Polski. - Najważniejsze będzie nasze nastawienie, musimy być agresywni. Wierzę w tych zawodników. Widzę, że mają ogromny potencjał i muszę im wpoić pewność siebie - dodał.

Niestety po ostatnich "popisach" naszych piłkarzy mecz Wyspy Owcze - Polska na trudnym terenie w Thorshavn może okazać się kolejną drogą przez mękę. Tym bardziej, że nie zagra kontuzjowany Robert Lewandowski, strzelec obu bramek w pierwszym meczu z Farerami. - Takie sytuacje się zdarzają. Tym razem musimy radzić sobie bez Roberta, dla którego najważniejszy jest teraz powrót do pełnej dyspozycji - mówi trener Probierz, który po zastąpieniu nieudacznika Fernando Santosa musi teraz szybko posprzątać ten bajzel.

To debiut Michała Probierza w roli selekcjonera reprezentacji, a statystyki też nie napawają optymizmem. Poprzednicy Probierza w pierwszych meczach bardzo często przegrywali, czasem remisowali i rzadko odnosili zwycięstwa. Ostatnim, który zaliczył zwycięskie otwarcie był Janusz Wójcik, jeszcze w... poprzednim wieku (1:0 z Węgrami w 1997 r.). – Nie jestem przesądny, uważam, że to oznaka słabości. Mogę jedynie przygotować zespół najlepiej, jak potrafię do tego spotkania - mówi Probierz. Czas przełamać tę klątwę. Pamiętajmy o tym, że rywalem drużyny Probierza jest zespół zajmujący dopiero 131. miejsce w światowym rankingu. Czy zarabiający w klubach fortunę polscy piłkarze staną na wysokości zadania, czy znów narobią kibicom wstydu i w starciu z Farerami okażą się zwykłymi frajerami?

Reprezentacja Polski ma jeszcze matematyczne szanse na zajęcie drugiego miejsca, które daje bezpośredni awans na Euro 2024, ale nie wszystko już zależy wyłącznie od nas. Nawet komplet 9 punktów w pozostałych meczach może nic nam nie dać, przy założeniu, że Albania i Czechy nie pogubią już punktów w starciach z Wyspami Owczymi i Mołdawią. Jeżeli tak będzie, kluczowy dla nas będzie wynik meczu Albania - Czechy w Tiranie. Jeżeli Czesi przegrają, będziemy mogli ich wyprzedzić, jeśli wygramy wszystkie mecze (w tym oczywiście z Czechami). Jeśli zremisują, będziemy musieli wygrać z nimi co najmniej trzema golami (w Pradze przegraliśmy 1:3, a bilans goli mamy fatalny). Zwycięstwo Czechów z Albanią praktycznie pozbawi nas szans na 2. miejsce.

Jeżeli nie wyjdziemy z grupy, pozostanie nam pewnie walka w barażach. Zagra w nich 12 zespołów na podstawie wyników w Lidze Narodów. Powstaną trzy dwuetapowe ścieżki (dla dywizji A, B i C), w każdej po cztery reprezentacje. W naszej ścieżce (dywizja A) o jedno miejsce zagrają cztery najwyżej sklasyfikowane zespoły w LN, które nie wywalczą do tej pory awansu.

Mecz Wyspy Owcze - Polska w eliminacjach Euro 2024 zostanie rozegrany w czwartek 12 października 2023 w Thorshavn o godzinie 20.45. Transmisja TV z meczu Wyspy Owcze - Polska na antenach TVP 1, TVP Sport i Polsatu Sport Premium 1. Stream online live z meczu Wyspy Owcze - Polska na stronie sport.tvp.pl oraz w usłudze Polsat BOX GO.

