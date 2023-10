i Autor: Cyfrasport Robert Lewandowski

wymowna cisza

Zachowanie Roberta Lewandowskiego nie mogło być bardziej wymowne. Ta rzecz mocno rzuca się w oczy, kompletna cisza

Jacek Ogiński 13:22

Robert Lewandowski przeżywa trudny czas w karierze. Choć szybko wskoczył na wysoki poziom gry w Barcelonie po nieudanych pierwszych meczach, to spada na niego spora krytyka za to, co dzieje się w reprezentacji Polski. Gdy Polak grał dobrze i mógł pokazać, że jest w stanie poprowadzić kadrę z nowym selekcjonerem do zwycięstw, to przydarzyła mu się kontuzja, przekreślająca jego plany. Uraz ma najwyraźniej duży wpływ na samopoczucie kapitana kadry, co widać wyraźnie w mediach społecznościowych.