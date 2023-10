Zbigniew Boniek wymownie po debiucie Michała Probierza. Zdecydował się na obszerny wpis po meczu Wyspy Owcze - Polska

Po zwolnieniu Fernando Santosa i przed spotkaniem z Wyspami Owczymi kibice reprezentacji Polski nie zakładali, że kadra objęta przez selekcjonera Michała Probierza może nie wygrać z o wiele niżej notowanym rywalem. Michał Probierz nie mógł dodatkowo skorzystać z kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego i wprowadził kilka niespodziewanych nazwisk w wyjściowym składzie, jednak opłaciło mu się to, bo ostatecznie biało-czerwoni wygrali 2:0. Po meczu na obszerną ocenę zdecydował się Zbigniew Boniek.

Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej pomimo tego, że nie pełni już swojej funkcji, często komentuje to, co dzieje się w świecie polskiej piłki. Nie inaczej było oczywiście po bardzo ważnym dla Polaków meczu z Wyspami Owczymi, gdzie postanowił pozytywnie skomentować to, co zobaczył na murawie.

- Drużyna poukładana, taktycznie zorganizowana. To zasługa Trenera. Peda najlepszy- inteligentny, umie grać w piłkę, dobra technika, asekuracja na dużym poziomie. Dwa miesiące temu nikt by nie pomyślał , ze można to tak poukładać. Brawo - napisał na Twitterze Zbigniew Boniek chwaląc polskich piłkarzy oraz selekcjonera po zakończeniu spotkania z Wyspami Owczymi.