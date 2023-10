Zbigniew Boniek zszokował swoją opinią o meczu Polska – Mołdawia. W głowie się nie mieści, co powiedział o reprezentacji Polski w tym meczu

Zmiana selekcjonera z Fernando Santosa na Michała Probierza nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Trudno tutaj w pełni winić trenera, który przejmuje drużynę w trakcie eliminacji, po serii fatalnych wyników, rozbitą mentalnie. Nie wszystkie jednak jego wybory personalne obroniły się i to jedno, za co niektórzy krytykują Probierza. W szczególności słabo Polacy zaprezentowali się na PGE Narodowym w meczu przeciwko Mołdawii, z którą zremisowali 1:1 i znów nie są zależni tylko od siebie w walce o bezpośredni awans na EURO 2024. Jeden punkt w dwóch meczach przeciwko drużynie ze 159. miejsca w rankingu FIFA to wręcz haniebny wynik, ale niespodziewanie za mecz w Warszawie Polaków postanowił pochwalić... Zbigniew Boniek!

Zbigniew Boniek niespodziewanie chwali reprezentację Polski

Były prezes PZPN potrafił nie raz mocno skrytykować czy to Fernando Santosa, czy ogólnie reprezentację Polski za jej wyniki oraz grę. Tym razem jednak sensacyjnie zdobył się nawet na pewne pochwały w kierunku drużyny za mecz, w którym nie potrafili wygrać z dużo słabszym rywalem.

– Ten mecz w pewnym sensie nie wyszedł, bo zabrakło zwycięstwa, ale to był jeden z najlepszych występów reprezentacji w ostatnich dwóch latach. To był jeden mecz, w którym drużyna najbardziej chciała i szukała zwycięstwa – zaskoczył kompletnie Boniek w rozmowie wideo z portalem Meczyki.pl – Wiadomo, była to drużyna młoda. Tam, gdzie jest młodość, to często myślenie idzie z tyłu. Najpierw jest bieganie, gorąca atmosfera, szukanie rozwiązań w szybki sposób, a zabrakło spokoju, ciszy, mądrości, policzenia do trzech w pewnych akcjach – dodał Boniek.

Wcześniej wiceprezydent UEFA wskazał także, że Michał Probierz to dobry wybór na selekcjonera. Jego zdaniem reprezentacja Polski już zaczęła przeistaczać się w prawdziwą drużynę po strzeleniu gola na 1:1 z Mołdawią. Ocenił też, że narracja wokół kadry byłaby zdecydowanie inna, gdyby tylko udało się wygrać ten mecz. – Gdyby Polska wygrała 2:1, to dziś narracja byłaby taka: trener buduje zespół, jest dobrze, gramy mecz o wszystko z Czechami, a bilety byłyby już wykupione – podkreślił na koniec.