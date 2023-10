Cash do poprawki

Mateusz Borek jasno na temat reprezentacji Polski! Nie ma co do tego wątpliwości, pełna akceptacja

Jeszcze nie rozpoczęło się spotkanie na PGE Narodowym, ale już należy chwalić piłkarzy, którzy licznie wybrali się na głosowanie. Kadrowicze dopiero w sobotę wrócili z Wysp Owczych, choć z Farerami zagrali już w czwartkowy wieczór. Mecz na obiekcie Tórsvøllur ułożył się dla Biało-Czerwonych bardzo dobrze, bowiem już w czwartej minucie wyszli na prowadzenie za sprawą trafienia Sebastiana Szymańskiego. Polacy wygrali 2:0, a Michał Probierz został pierwszym selekcjonerem w XXI wieku, który wygrał w debiucie.

Mecz z Mołdawią na Stadionie Narodowym to ma być rehabilitacja reprezentacji Polski za czerwcową klęskę w Kiszyniowie. Polacy, prowadzeni wtedy jeszcze przez Fernando Santosa, prowadzili w stolicy Mołdawii 2:0, by po zmianie stron kompletnie się pogubić i przegrać 2:3. Oby wspólna inicjatywa, jaką było wyjście na głosowanie dodało im energii do gry.

Kadrze nie pomoże Robert Lewandowski, który leczy kontuzję stawu skokowego. Przerwa w grze Lewego może jeszcze potrwać, są obawy, że napastnik Barcelony nie zdąży wyleczyć się przed El Clasico. Mecz z Realem dopiero 28 października. Jego udział w spotkaniach z Wyspami Owczymi i Mołdawią był niemożliwy. Lewy jednak nie odpuścił głosowania i obowiązek obywatelski spełnił. Pochwalił się tym w mediach społecznościowych. Na zdjęciu widzimy "RL9" w koszulce znanej marki. Marki, która nieźle się ceni, gdyż za taką koszulkę trzeba zapłacić 1600 zł...

