Złe wieści dla Fernando Santosa przed eliminacjami mistrzostw Europy! Selekcjonera czekają duże przemyślenia, czas ucieka

Polski piłkarz czeka na powołanie do reprezentacji Wysp Owczych. I nie ma wątpliwości: tego możemy się spodziewać po Farerach w Warszawie [ROZMOWA SE]

Reprezentacja Polski wraca do walki o awans do mistrzostw Europy. We wcześniejszych meczach podopieczni Fernando Santosa zanotowali zaledwie jedno zwycięstwo, a dwukrotnie odnieśli porażkę. "Biało-czerwoni" w pierwszym starciu z Czechami przegrali 3:1, a honorową bramkę strzelił Damian Szymański po asyście Michała Skórasia. W kolejnym pojedynku tym razem górą była drużyna z Robertem Lewandowskim na czele, wówczas bohaterem spotkania był Karol Świderski. Czerwcowy mecz z Mołdawią na pewno nie jest miłym wspomnieniem dla ekipy Santosa, ponieważ rywale sensacyjnie zwyciężyli 3:2, gdzie wcześniej przegrywali 2:0. Na kadrę spadła fala krytyki, bo takim blamażu.

Fernando Santos nie będzie mógł postawić na Wojciecha Szczęsnego? Trener Juventusu przekazuje niepokojące informacje

7 września reprezentacja Polski zmierzy się z Wyspami Owczymi, a trzy dni później dojdzie do ponownego starcia z Albanią. Ważnym punktem kadry oraz Juventusu jest numer jeden w bramce - Wojciech Szczęsny. Doświadczony bramkarz doznał urazu na treningu i nie wystąpił już w ostatnim spotkaniu z Bologną. Kilka dni temu pojawiły się informację, że Szczęsny może być wystawiony na niedzielny mecz z Empoli, jednak na przedmeczowej konferencji prasowej wątpliwości rozwiał szkoleniowiec "Starej Damy". - Nie będzie go, wróci po przerwie (reprezentacyjnej). Po uderzeniu, które otrzymał, jest już lepiej, ale jeszcze nie jest w stanie grać - przekazał słowa Massimiliano Allegriego serwis - juventusnews24.com.