Znakomita forma reprezentanta Polski. Kolejny gol i szykuje się kolejna wygrana

Zbigniew Boniek zszokował swoją opinią o meczu Polska – Mołdawia. W głowie się nie mieści, co powiedział o reprezentacji Polski w tym meczu

Michał Probierz wskazał największe problemy reprezentacji Polski. To w tych formacjach czeka go najwięcej pracy

Zagrał bardzo dobry sezon w Feyenoordzie Rotterdam, co zaowocowało przenosinami do Fenerbahce. Działacze Dynama Moskwa sprzedali go za 10 milionów, a Turcy raczej nie żałują wydanych pieniędzy. Sebastian Szymański w niezwykle efektownym stylu przywitał się z turecką publicznością. Własnie strzelił szóstego gola w tym sezonie ligowym. Dał prowadzenie Fenerbahce już w 7. minucie meczu, wykorzystując podanie Dusana Tadicia. Zespół ze Stambułu ograł Hatayspor 4:2, kolejne trafienia dołożyli Bright Osayi-Samuel, Edin Dżeko i Irfan Kahveci.

ZOBACZ: Widok łydek Roberta Lewandowskiego to jakiś kosmos! Teraz wyglądają jak u kulturysty

Szymański ma w sumie już osiem goli w tym sezonie. Dołożył do nich cztery asysty. Zdobył trzy bramki w eliminacjach Ligi Konferencji Europy, czas, aby pomógł ekipie Fener w meczu fazy grupowej. Już w czwartek Fenerbahce zmierzy się z Łudogorcem Razgrad (w barwach bułgarskiego zespołu możemy spodziewać się Jakuba Piotrowskiego). Były pomocnik Legii Warszawa strzelił również gola w meczu reprezentacji Polski. Trafił do siatki ekipy z Wysp Owczych. Był jednym z wyróżniających się zawodników tamtego spotkania.

Po dziewięciu kolejkach Szymański i jego Fenerbahce prowadzą w tabeli tureckiej ekstraklasy z kompletem dziewięciu zwycięstw. Raz potknął się zespół Galatasaray, który ma osiem zwycięstw i remis, traci więc dwa punkty do Fener.

ZOBACZ: Adam Matysek potwierdza pogłoski i deklaruje krótko, acz treściwie: „Spokojnie, kasa będzie”