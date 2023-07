54-letni Jacek Wójcik z Królowych Życia TTV pokazał swoje ciało. Nie do wiary, jak teraz wyglądają jego bicepsy

Chcieli rozebrać tą piękność do naga. Znana zawodniczka ujawniła niespodziewaną propozycję, odpowiedź mogła być tylko jedna

MKS ECO Save Ochota Warszawa i Petra Płock najlepsze w ostatnich kwalifikacjach do finału ORLEN Summer Superligi

Jacek Wójcik to jedna z największych gwiazd programu Królowe Życia. Telewizyjne show stacji TTV jest bardzo popularne wśród Polaków. Nie powinno więc dziwić, że sam Wójcik dzięki występom u boku charyzmatycznej Dagmary Kaźmierskiej zyskał wielu fanów. W sieci niemal każdy jego wpis odbija się głośnym echem, a on sam umie to wykorzystywać. Bardzo regularnie publikuje wpisy, na których pokazuje swoje życie prywatne. Ostatnio coraz częściej widać Wójcika próbującego sił w różnych dyscyplinach sportu. Wiadomo, że kończący w tym roku 54 lata mężczyzna w przeszłości zajmował się kulturystyką i podnoszeniem ciężarów.

Chcieli rozebrać tą piękność do naga. Znana zawodniczka ujawniła niespodziewaną propozycję, odpowiedź mogła być tylko jedna

W ostatnich tygodniach znacznie więcej jest jego wpisów zahaczających o sporty wodne. Jednak nie w tradycyjnym wydaniu. Jacek Wójcik pokazywał się w specjalnie przygotowanych nartach, na których próbował... szusować po wodzie. Tym razem walczył z morskimi falami, prezentując umiejętności pływackie. Po krótkim wstępie sportowym przywitał się z obserwującymi, a uwagę przykuł wygląd jego ciała.

Gwiazda freak-fightów wzięła wspaniały ślub. Dominik Abus i Krzysztof Radzikowski bawili się w najlepsze. Ich partnerki wyglądały obłędnie

Jacek Wójcik pokazał swoje bicepsy

Gwiazdor Królowych Życia wyraźnie nie próżnuje w wolnym czasie i dba o tężyznę fizyczną. Mężczyzna bez koszulki prezentuje się imponująco. Szczególnie widoczne są jego mięśnie rąk. Pod koniec nagrania, jakie pojawiło się na Instagramie, Jacek Wójcik napiął bicepsy i wielu mogło poczuć się zaskoczonych tężyzną fizyczną celebryty. "Witamy" - napisał krótko przy materiale opublikowanym na portalu społecznościowym w swoim stylu.